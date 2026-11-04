Mal voller Energie, mal voller Sehnsucht: „Let’s Dance – Die Live-Tour 2026“ bringt die Emotionen der TV-Show auf die große Bühne. Tango, Discofox und Walzer treffen auf Lichtinszenierungen, Kostüme und choreografierte Auftritte. Prominente und Profitänzerinnen und -tänzer lassen dabei ihre Bewegungen sprechen – und laden dazu ein, sich ganz auf Musik und Tanz einzulassen.

Auch die vertrauten Gesichter gehören dazu: Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González bewerten die Tänze, Daniel Hartwich führt durch den Abend. Und das Publikum fiebert nicht nur mit: Es entscheidet mit darüber, welches Paar zum Tanzpaar des Abends gekürt wird.

Für die Show am Donnerstag, 3. Dezember 2026, um 19:30 Uhr in der LANXESS arena Köln verlosen wir 5x2 Eintrittskarten – die Gelegenheit, die Begeisterung für Let’s Dance miteinander zu teilen.

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Weitere Informationen zum Konzert finden Sie hier.

Das Gewinnspiel endet am 26. November 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!