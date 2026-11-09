Die Night of the Proms verbindet seit mehr als vier Jahrzehnten klassische Musik mit den größten Hits aus Pop und Rock. In diesem Jahr stehen unter anderem Holly Johnson, Christopher Cross, Rob Hyman und Eric Bazilian (The Hooters), Florian Künstler, Vanessa Amorosi und Indiara Sfair auf der Bühne. Dirigentin Alexandra Arrieche leitet das Antwerp Philharmonic Orchestra, begleitet vom Chor Fine Fleur.

Wir verlosen 3x2 Eintrittskarten für Freitag, 4. Dezember 2026. Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr, der Konzertbeginn ist um 20:00 Uhr in der LANXESS arena Köln.

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Das Gewinnspiel endet am 23. November 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!