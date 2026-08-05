Globale Dauerkrisen, unsichere berufliche Perspektive, Wohnungsmangel, Leistungsdruck, exzessive Nutzung digitaler Medien – immer mehr junge Menschen hierzulande sind psychisch belastet. Das geht etwa aus der Untersuchung „Jugend in Deutschland 2026“ hervor. Danach gaben 29 Prozent der Befragten zwischen 14 und 29 Jahren an, psychologische Hilfe zu benötigen. Vor diesem Hintergrund haben das Kölner Jobcenter und die Alexianer Köln ihr Gemeinschaftsprojekt „Proberaum worx“ erweitert. Am Donnerstag stellten sie im Eigelstein-Viertel den neuen Standort in der Hamburger Straße vor.

Es ist der dritte nach den Proberäumen in Bayenthal und Deutz. Insgesamt stehen in Köln damit 60 Plätze für Menschen unter 25 Jahren zur Verfügung, die Unterstützung bei der Bewältigung psychischer Probleme brauchen, im Alltag, auf ihrem Weg durch Schule, Ausbildung und Studium oder bei Maßnahmen zur beruflichen Integration. Das Angebot soll ihnen helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, eine individuelle Lebensperspektive zu gewinnen und den Alltag sinnvoll zu gestalten. Gemeinsam mit den Fachkräften der Einrichtung können sie herausfinden, was sie belastet, wieder eine tragfähige Tagesstruktur entwickeln und eine realistische persönliche, schulische oder berufliche Perspektive erarbeiten.

Auch Beratungsstelle bei Proberaum worX für junge Erwachsene

Die Bezahlung durch das Jobcenter ist möglich, seit 2016 ein Paragraf zur Förderung solcher junger Menschen ins Sozialgesetzbuch eingeführt wurde, die von den klassischen Hilfs- und Sozialsystemen nicht mehr erreicht werden. Die Ergänzung der gesetzlichen Möglichkeiten nannte Sabine Mendez, Geschäftsführerin des Jobcenters Köln, „gut gelungen“. Oft genug müssten junge Leute, die mit psychischen Problemen nicht mehr fertig werden, sehr lange auf psychologische Hilfe warten.

Claudia Zeitz, Koordinatorin von „Proberaum worX“, charakterisierte das Angebot als eine Art „Jugendzentrum für junge Erwachsene“ und sagte, es brauche ein bis drei Jahre Zeit, bis die Menschen wieder Tritt fassen könnten. Ziel ist, dass sie ihr Leben eigenständig weiterführen und in die Lage versetzt werden, auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Anfragen gibt es laut Zeitz viele. Peter Scharfe, Geschäftsführer der Alexianer Köln, sagte, es gehe nicht zuletzt darum, dass junge Menschen wieder „Vertrauen ins System fassen“ und nicht zu lebenslangen Empfängern von Sozialleitungen werden.

Den drei „worx“-Proberäumen angegliedert ist jeweils eine gleichfalls Proberaum genannte Beratungsstelle für junge Erwachsene, die von der Stadt Köln finanziert wird und deren Angebot kostenlos ist. Es ist eine Anlaufstelle für Menschen zwischen 17 und 27 Jahren, die sich in einer schwierigen Lebenslage befinden oder aus anderen Gründen psychisch belastet sind. Ebenso werden dort Angehörige, Partner oder Freunde der Betroffenen beraten, aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anderer Institutionen. Zum weiteren Angebot gehören regelmäßig Offene Cafés, gemeinsame Freizeitaktivitäten wie etwa Spiele und Treffen von Infogruppen.

Alles rund um die „worx“-Proberäume und die dazugehörigen Beratungsstellen findet sich im Internet unter www.spz-rodenkirchen.de- Kontakt: „Proberaum worX“ Eigelstein, Hamburger Str. 2A, Rufnummer 0221/27 09 67 10, proberaum-worx3@alexianer.de