Brand im Regenwaldhaus Seltene Balistare sterben beim Feuer im Kölner Zoo

Köln – Bei dem Brand im Regenwaldhaus des Kölner Zoos am Dienstagabend sind auch akut vom Aussterben bedrohte „Balistare“ getötet worden. Dies teilte der Zoo auf seiner Facebook-Seite mit.



Die schneeweiß gefiederten Stare mit den leuchtend blauen Augenspiegeln und schwarzen Schwanz- und Flügelspitzen kommen nur noch extrem selten in ihrem natürlichen Lebensraum, der indonesischen Insel Bali, vor. Weil die Vögel sehr beliebt sind und schnell zahm werden, wurden sie in ihrer Heimat zu Tausenden gefangen und verkauft. Von dem Verlust der Stare ist der Kölner Zoochef Theo Pagel auch persönlich betroffen.



Er ist auf besondere Weise mit den Vögeln verbunden, denn er züchtete die hoch bedrohten Balistare bereits während seines Studiums. Dann begründete er ihr Zuchtbuch mit, bis heute koordiniert er Nachzuchtbemühungen von Zoos weltweit. Drei Tage nach der Tragödie mit über 130 verendeten Tieren will sich der Zoo am Freitagvormittag erstmals in einem Pressegespräch zu dem Fall äußern.

Großes Mitgefühl bei den Kölnern

Die Betroffenheit über den Verlust der Tiere ist bei den Zoomitarbeitern groß; auch viele Kölner äußern ihr Mitgefühl. Auf der Facebook-Seite des Zoos gibt es über 200 Kommentare. Dabei wird beispielsweise die Frage aufgeworfen, ob es nächtliche Rundgänge gibt? „Nächtliche Kontrollgänge gibt es selbstverständlich“, antwortet der Zoo. Wie kann es sein, das der Rauch bis in die Halle ziehen konnte, wo doch die Brandschutzpläne gegriffen haben sollen?, fragt eine Frau auf Facebook.



Der Zoo teilte mit, dass die Brandschutztüren geschlossen waren, aber durch die entstandene Hitze eine Scheibe geborsten sei. Durch die zerstörte Scheibe seien Rauchgase in die Freifluganlage gelangt. Im Netz wird auch gefragt, ob es in dem Gebäude Rauchmelder gibt. Fragen, die die Zooleitung bei der Pressekonferenz möglicherweise beantworten wird.