Bei Sondierungsarbeiten ist am Dienstagnachmittag (22. September) auf dem Güterbahnhofsgelände der Deutschen Bahn in Köln-Kalk ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, das teilte die Stadt Köln mit. Es handelt sich demnach um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder. Das Kampfmittel soll am Mittwoch (23. September) entschärft werden.

Das Ordnungsamt beginnt nach Angaben der Stadt um 9 Uhr mit der Evakuierung und bittet alle Betroffenen, dann ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen – betroffen sind demnach vorwiegend Teile der Germania-Siedlung in Höhenberg.

Weltkriegsbombe: Tunnel Kalk wird gesperrt – auch TÜV betroffen

Ebenfalls betroffen ist die Stadtautobahn (B 55a) mit dem Tunnel Kalk. Er wird im Laufe des Vormittags gesperrt, teilte die Stadt mit. Der Tunnel führt den Verkehr zwischen der Zoobrücke und dem Autobahnkreuz Köln-Ost unter den Gleisanlagen des Güterbahnhofs Köln-Kalk-Nord hindurch.

Auch der TÜV wird von den Maßnahmen betroffen sein – Untersuchungen können erst wieder nach der Entschärfung des Blindgängers erfolgen, teilte die Stadt mit. Über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung werde das Ordnungsamt entscheiden, hieß es weiter.

Anlaufstelle an der Kalker Hauptstraße

Der Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland unterdessen mit einem endgültigen Radius von 300 Metern festgelegt. Rund 700 Personen, aber auch Gewerbebetriebe und Dienstleister, werden demnach von der Evakuierung betroffen sein.

Um welche Uhrzeit der Blindgänger entschärft werden kann, steht derweil bislang nicht fest. Je schneller der Gefahrenbereich geräumt ist, desto schneller könne entschärft werden, teilte die Stadt mit.

Eine Anlaufstelle wird unterdessen im Bürgeramt Kalk an der Kalker Hauptstraße 247 eingerichtet und soll ab 9 Uhr zur Verfügung stehen. Die Stadt weist darauf hin, dass Hunde dort nicht erlaubt sind. Über die drohenden Straßensperren und Verkehrsbehinderungen informiert die Stadt auch auf ihrer Internetseite. (das)