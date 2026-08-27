Wer am Donnerstagmorgen (27. August) mit der Bahn in Köln unterwegs ist, benötigt wohl starke Nerven. Gleich mehrere Störungen sorgen für hohe Verspätungen und Teilausfälle. Zwei davon sind inzwischen behoben, eine hält noch an.

Den Anfang machte heute Morgen gegen sieben Uhr eine erforderliche Reparatur an einem Zug zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz. Das lässt sich auf dem Portal „zuginfo.nrw“ einsehen. Aufgrund der Gamescom in Köln ist der Andrang an Fahrgästen besonders groß.

Drei Störungen sorgen für Ärger im Bahnverkehr

Betroffen waren die Linien RB 25, S 6, S 11, S 12 und S 19. Zwischenzeitlich richtete die Bahn dafür einen Ersatzverkehr zwischen Köln-Mülheim und Bergisch Gladbach ein. Dieser sollte aber um 11 Uhr wieder enden. Etwas früher zudem ein weiterer zwischen Horrem und Düren.

Die nächste Panne am Donnerstagmorgen traf die Strecke zwischen Köln/Messe Deutz und Solingen Hbf. Die Linien RE 7 und RB 48 konnten deshalb Verspätungen und Teilausfälle aufweisen. Immerhin: Diese zwei Störungen sind inzwischen behoben. Zu Einschränkungen wie Verspätungen kann es deshalb aber noch kommen.

Köln: Strecke zwischen Hansaring und Frankfurter Straße beeinträchtigt

Eine dritte Störung legte den Bahnverkehr zwischen Köln-Hansaring und Köln-Frankfurter Straße auf der Linie RB 25 lahm. Der Grund dafür war ein Defekt an einem Zug. Das Ende kann die Bahn bislang nicht abschätzen.

Die Beeinträchtigung soll aktuell noch weiter bestehen, die Züge verkehren laut Bahn aber ohne Einschränkungen wieder. „Die Züge fahren wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten. Der Ersatzverkehr (SEV) mit Bussen auf dem zuvor genannten Streckenabschnitt endet in Kürze“, heißt es bei „zuginfo.nrw“.

Die Züge aus Richtung Marienheide endeten und begannen zunächst in Rösrath-Stümpen. Es kam deshalb zu Teilausfällen zwischen Rösrath-Stümpen und Köln-Hansaring.

Ein Ersatzverkehr mit zwei Bussen soll aktuell noch zwischen Rösrath-Stümpen und Köln-Hansaring verkehren. Für die Fahrt zwischen Köln-Frankfurter Straße und Hansaring empfiehlt die Bahn die Linie S 19 als Alternative. (bas)