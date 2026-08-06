Nach 35 Jahren wird das sogenannte goldene Flügelauto des Künstlers HA Schult nächsten Donnerstag, 13. August, endgültig vom Dach des städtischen Zeughauses abmontiert. Das teilte Schult am Donnerstag mit. Das Abhängen soll demnach gegen 20 Uhr beginnen und zwei Stunden später beendet sein.

Anschließend soll der umgestaltete Ford Fiesta in die Ford-Werke gebracht werden. Laut Schult „wird in den folgenden Monaten die Restaurierung für den neuen Standort auf dem Kölner Maritim erfolgen“.

Eine Sprecherin des Maritim-Eigentümers, Art-Invest, bestätigte den Termin für das Abhängen des Flügelautos. Einen Zeitpunkt für die Installation auf dem Hotel am Heumarkt konnte sie nicht nennen. Das hängt laut ihrer Aussage auch vom Zustand des Kunstwerks ab.

Auf diesem kleinen Turm des Maritims soll das Flügelauto bald stehen. Copyright: Alexander Schwaiger

Schult hatte 1989 mehrere Fiesta-Modelle umgestaltet, nannte seine Aktion „Fetisch Auto“. Das Flügelauto steht seit 1991 auf dem Treppenturm des Zeughauses. Das denkmalgeschützte historische städtische Gebäude war jahrzehntelang die Heimat des Kölnischen Stadtmuseums. Als es wegen eines Wasserschadens nicht mehr nutzbar war, zog das Museum in das frühere Modehaus Sauer um. Doch weil die Statik des Treppenturms Probleme bereitet, wollte die Stadt das Auto vom Zeughaus herunterholen.

Schon von November 2012 bis April 2013 war das Flügelauto einmal vom Turm entfernt worden, um Baumängel am Turm auszubessern. Gleichzeitig restaurierten zwölf Auszubildende der Kölner Ford-Werke das Fahrzeug. (mhe)