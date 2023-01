Elton John ist am Freitag 75 Jahre alt geworden. Die Pop-Legende hier während eines Auftritts in Berlin.

London – Der britische Popmusiker Elton John feiert am Freitag seinen 75. Geburtstag. Der Musiker, der 1998 von Queen Elisabeth II. zum Ritter geschlagen wurde, sagte, er neige normalerweise nicht zu Nostalgie - das Dreivierteljahrhundert bezeichnete er dann aber doch als „Meilenstein“.

„Ich werde heute auf jeden Fall Zeit finden, um Bilanz zu ziehen und den Sternen für meine wunderbare Familie, meine Freunde und meine Karriere zu danken“, betonte er. Mit 75 Jahren sei er nach wie vor „begeistert von der Musik“ und liebe seinen Job. Der Musiker befindet sich derzeit auf seiner Abschiedstour um die Welt - die aufgrund der Corona-Pandemie deutlich verzögert wurde.

Elton John im Mai 2023 in der Lanxess-Arena

Im Rahmen eben dieser Tour kommt der Musiker auch nach Köln: Am 16., 18. und 19. Mai 2023 gastiert er in der Lanxess-Arena. Karten gibt es ab 90 Euro, wer es exklusiver mag, bekommt allerdings auch welche für deutlich mehr Geld. Dann kann man die ultimative Elton-John-VIP-Geschenk-Tasche bekommen oder eine „Limited Edition Elton John Tour Lithographie“ oder den VIP-Sektempfang.

Wer eine ganz normale Karte für das Konzert möchte und zuckt, weil 90 Euro nun einmal viel Geld ist, dem seien hier fünf (diese Liste könnte ohne weiteres fortgeschrieben werden) musikalische Gründe für dieses Konzert genannt:

1. I'm Still Standing: Das beste Lied überhaupt, wenn es einem ohnehin schon so richtig gut geht.

2. Your Song: In zehn Minuten komponiert, auf ewig im Kopf. Große Gefühle, große Musik.

3. Don't Let the Sun Go Down On Me: Am besten in der Version zusammen mit George Michael, live im Wembley Stadion. Wer nach 2.57 Minuten und Michaels Ankündigung "Ladies and Gentlemen, Mr. Elton John" keine Gänsehaut bekommt, der sollte den Ticket-Kauf gar nicht erst erwägen.

4. Cold Heart, zusammen mit Dua Lipa: Der Musiker hat nie Angst vor Kollaborationen gehabt, und diese ist eine der besten.

5. Can You Feel the Love Tonight: 1995 bekam Elton John für diesen Titel den Oscar als bester Song, und bis heute ist er gleichermaßen schrecklich kitschig- und wunderschön.

Musiker produzierte während der Pandemie neues Album

Der Musiker nutzte die Pandemie für ein neues Album mit dem Titel „The Lockdown Sessions“, für das er mit Stars wie Dua Lipa (siehe oben), Miley Cyrus und Nicki Minaj zusammenarbeitete. Das Lied, das die meisten Menschen mit John verbinden, ist jedoch „Candle in the Wind“ - in der Version, die er 1997 bei der Trauerfreier für Prinzessin Diana sang, mit der er eng befreundet war.

Die Single verkaufte sich 33 Millionen Mal. John ist einer der erfolgreichsten Popmusiker aller Zeiten. Seine Alben wurden mehr als 300 Millionen Mal verkauft. Mit 70 hatte er sich zu einem Bühnenabschied auf Raten entschlossen. Vorausgegangen war eine gefährliche bakterielle Infektion im April 2017. (afp)