Die Gaststätte Gier in Kalle (Archivbild)

Kall – Die Corona-Fallzahlen steigen auch in Kall kontinuierlich. Gleichzeitig ist nach Beobachtung des Vereins zur Erhaltung der Gaststätte Gier die Zahl der Kneipen-Gäste gesunken. Zudem seien alle für den Dezember gebuchten Saalveranstaltungen und Weihnachtsfeiern von den Nutzern storniert worden. Daher hat der Vorstand beschlossen, die Gaststätte ab dem 1. Dezember bis vorerst zum Jahresende zu schließen. Man sehe sich in der Verantwortung für die Sicherheit und die Gesundheit der Gäste und des Personals, so der Verein.



Der vorerst letzte Öffnungstag ist am Montag, 29. November. Mit der Schließung entfallen der Weihnachtsmarkt am 5. Dezember, die Schockermeisterschaft am 10. Dezember und die für den 11. Dezember geplante Auszahlung der Spargelder.



Einbrecher stehlen Sparkasten in Gaststätte Gier



Um den Sparern das Geld persönlich zu bringen, hatte der Vorstand des Sparvereins, Hermann Arens und Hubertus Friedrichs, den Kasten am Mittwochabend geleert.



Das könnte Sie auch interessieren:

Kneipe steht „oben ohne“ da Anzeige Gasthaus Gier in Kall bekommt einen neuen Dachstuhl von Wolfgang Kirfel

Ein Stück Kaller Geschichte Anzeige Gasthaus Gier wird saniert – Heimatmuseum im Obergeschoss

In der Nacht zum Donnerstag wurde dann in die Kneipe eingebrochen. Die Diebe haben das Wechselgeld aus der Kasse gestohlen und den kompletten Sparkasten von der Wand gerissen und mitgenommen. Der Verein und Privatleute haben eine Belohnung von insgesamt 750 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Tätern führen können. Informationen nimmt die Polizei entgegen. (sü)