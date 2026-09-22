Hat sich der heiße Sommer für die Eifel negativ auf die Besucherzahlen ausgewirkt? Patrick Schmidder, Geschäftsführer der Nordeifel Tourismus GmbH in Kall, winkt ab: „Die Hitzewelle hat das Geschäft nicht spürbar beeinflusst. Die Gäste haben vielmehr die im Vergleich zu den Städten noch einige Grad kühlere Sommerfrische in der Eifel genossen.“

Davon konnten alle Arten von Beherbergungsbetrieben im Kreis Euskirchen profitieren: „Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser, aber auch Jugendherbergen waren gut gebucht. Auch die Campingplätze waren nahezu ausgebucht“, sagt der oberste Touristiker im Kreis Euskirchen. Das passt zu den Zahlen, die jetzt die Eifel Tourismus GmbH (ET) bekanntgegeben hat. Demnach sind im ersten Halbjahr 2026 die Übernachtungszahlen in der Region um bis zu 4,3 Prozent gestiegen, was sogar über dem Bundesdurchschnitt liege.

Gästezahlen: Zuwächse sind in der Eifel höher als im Bundesdurchschnitt

Das geht aus einer ersten Sommerbilanz der ET hervor, die die amtlichen Statistiken mit Rückmeldungen von Touristikern, Gastgebern und Freizeiteinrichtungen in NRW und dem rheinland-pfälzischen Teil der Eifel kombiniert.

Wandern – wie bei dieser Tour an der Urftstaumauer – und Radfahren sind beliebte Aktivitäten der Gäste. Im ersten Halbjahr 2026 sind die Besucherzahlen in der gesamten Eifel gestiegen. Copyright: D. Ketz/Eifel Tourismus GmbH

Die Zuwachsraten in der Eifel übertreffen demnach die Übernachtungszahlen für Gesamtdeutschland: Im ersten Halbjahr 2026 verbuchten laut dem Statistischen Bundesamt die Beherbergungsbetriebe in ganz Deutschland insgesamt 223,8 Millionen Übernachtungen – ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

In der Eifel konnten laut ET stärkere Zuwächse bei den Buchungszahlen vermeldet werden: Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz meldete für den Zeitraum Januar bis Juni 2026 für die Eifel einen Zuwachs von 1,3 Prozent bei den Gästeankünften und 4,3 Prozent bei den Übernachtungen. In NRW war es ein Plus von 4 Prozent bei den Ankünften und bei den Übernachtungen ein minimales Plus von 0,1 Prozent.

Der Herbst lockt traditionell Wanderer und Radfahrer in die Eifel

Möglicherweise verbessern sich die Zahlen noch weiter: „Die Sommerferien von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind in der Statistik noch nicht enthalten“, so ET-Chef Wolfgang Reh.

Wichtig sei nach wie vor die individuelle digitale Buchbarkeit der Betriebe. Im Vergleich zum Vorjahr legten die Online-Buchungen der Partnerbetriebe der Eifel Tourismus GmbH im Zeitraum Januar bis Juni 2026 um 1,8 Prozent und der Umsatz sogar um 10,4 Prozent zu. Diese Entwicklung zeige, dass nicht nur die Nachfrage über die Buchungssoftware Deskline stabil bleibe, sondern auch höhere Umsätze pro Buchung erzielt werden konnten. „Diese positiven Entwicklungen unterstreichen die Bedeutung einer professionellen Online-Buchbarkeit, die wir unseren Partnerbetrieben anbieten“, erläutert Reh.

Auch für die bevorstehende Herbst-Saison sieht Reh die Region gut aufgestellt: „Die Eifel ist bekannt und beliebt als Urlaubsziel für Outdooraktivitäten wie Wandern und Radfahren. Die Herbstferien stehen vor der Tür und wir sind optimistisch, dass auch die zweite Jahreshälfte für die Eifel positiv ausfällt.“

Neue Website für den Tourismus in der Nordeifel

Mit einem neuen Online-Angebot ist jetzt die Nordeifel Tourismus GmbH (NET) an den Start gegangen: Der Internetauftritt wurde umfassend modernisiert. Damit präsentiere sich die Erlebnisregion „übersichtlicher, inspirierender und noch stärker an den Bedürfnissen ihrer Gäste orientiert“, teilt die NET mit. Die neue Homepage bilde die gesamte „Customer Journey“ ab – von der ersten Inspiration über die konkrete Reiseplanung bis hin zur Buchung und Information der Gäste vor Ort.

Mit dem Relaunch setze die NET ein klares Zeichen für die digitale Weiterentwicklung. Die neue Website sei nach dem Grundsatz „mobile only“ konzipiert und vollständig im „Full Responsive Webdesign“ umgesetzt worden. Das bedeutet, dass alle Inhalte, Angebote und Services auf Smartphones und Tablets ebenso komfortabel dargestellt werden wie auf größeren Bildschirmen.

Die neue Website konzentriere sich auf die Schwerpunkte und Highlights der Region. Im Mittelpunkt stehen laut NET die drei touristischen Produktleitlinien Aktivzeit, Kulturzeit und Familienzeit: „Passende Inhalte lassen sich über Filter, thematische Einstiege und kontextbezogene Empfehlungen schnell finden.“

Davon profitieren auch Nutzer aus der Region. Ob Wandern, Radfahren, Kultur, Familienausflüge oder besondere Erlebnisse: Auch wer sich in der Nordeifel bereits gut auskennt, erhält aktuelle Infos für die eigene Freizeitplanung.