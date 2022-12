Köln-Porz – Der kleinen Enttäuschung folgt die Freude. „Jetzt strahlt das Rathaus im tollen Lichterglanz“, sagt Sigrid Alt, Vorsitzende des Bürgervereins Porz-Mitte. War die Beleuchtung vorher „nur“ farbig, ist sie jetzt durch Sterne, ergänzt worden. Die Firma Sound Bros. aus Porz habe dafür schnell eine Möglichkeit gefunden, sagt Bürgeramtsleiter Karl-Heinz Merfeld.

Sabine Stiller, Bezirksbürgermeisterin von Porz, hatte sich maßgeblich für die Extra-Portion Beleuchtung des Rathauses stark gemacht. Copyright: Figge

Und auch er ist begeistert von der nun „aufgepeppten Beleuchtung“. Die Idee für mehr weihnachtliches Flair rund um das Bezirksrathaus hatte Bezirksbürgermeisterin Sabine Stiller. Wenn es wegen fehlender finanzieller Mittel keinen Weihnachtsmarkt gibt, sollte es wenigstens farbliche Akzente geben.

Das Porzer Rathaus by night Copyright: Denzer

Der Bürgerverein Porz-Mitte hatte sich bei der Wirtschaftsförderung Kölnbusiness um eine Finanzspritze bemüht und sie auch erhalten. „Es freut mich sehr, dass ich positive Rückmeldungen von den Porzern erhalten habe“, sagt Stiller. Die gibt es vielleicht auch künftig von Schiffsreisenden. So wurde nämlich mit den verschiedenen Anbietern Kontakt aufgenommen, damit die Kapitäne ihre Gäste auf das „derzeit schönste Rathaus von ganz Köln“, wie Amtsleiter Merfeld sagt, hinweisen.

Und weil das eine schöne Werbung für Porz ist, wird nun auch die Zeit, ab wann das Gebäude angestrahlt wird, verlängert. Künftig soll bereits eine Stunde früher, ab 16 Uhr, die Beleuchtung angehen. Schließlich kommen viele Schiffe so gegen 16.30 Uhr am Rathaus vorbei, weiß Merfeld. Das einzige was ihn stört, seien diejenigen, die meinen, die Lichterkette vom Weihnachtsbaum am Rheinufer teilweise wieder runterreißen zu müssen.