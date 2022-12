Brautpaar der Woche  „Der perfekte Antrag, wie im Märchen“

Haben am Freitag in Bielstein geheiratet: Isabell Münch und Manuel Niklos.

Oberberg – Die Weihnachtszeit ist für Isabell Münch (27) und Manuel Niklos (34) eine ganz besondere Zeit. Vor drei Jahren lernten sich die Bielsteinerin und der Dillenburger Anfang Dezember über das Internet kennen, verliebten sich bei ihren ersten Dates auf dem Weihnachtsmarkt und machten spontan zwischen Weihnachten und Silvester ihren ersten gemeinsamen Städtetrip nach Hamburg.

Im vergangenen Jahr rechnete die Industriekauffrau in der Adventszeit mit einem Antrag. Das Paar hatte sich in den zwei Jahren ein Haus gekauft und der Zeitpunkt wäre perfekt gewesen, dachte die Braut, um einen Verlobungsring im Adventskalender zu verstauen.

Vater der Braut mit in Plan einbezogen

Die Adventszeit verstrich ohne Antrag und die Wahl-Hückhausener beschlossen wegen Corona, den Heiligen Abend jeweils bei den eigenen Eltern, also getrennt, zu feiern. Die Braut verbrachte den 24. Dezember mit ihren Hunden – und zugegeben etwas missmutig – mit Weihnachtsvorbereitungen in Bielstein, bis der Vater von der Gassirunde anrief und erklärte, ihr Hund sei ausgebüxt und sie müsse kommen und ihn einfangen.

Beladen mit einer riesigen Packung Leckerlis machte sie sich aufgebracht und völlig ahnungslos zum Sportplatz auf, auf dem sich der freche Hund an einer Brücke in den Wald nicht mehr einfangen lassen sollte. Zur Überraschung der 27-Jährigen waren ein Teil des Sportplatzes und eben jene Brücke mit Lichterketten, Blumen und Kerzen geschmückt. Sie befürchtete, eine Weihnachtsfeier oder – schlimmer noch – einen Hochzeitsantrag zu ruinieren. Sie lief also mit ihren Leckerlis über die Brücke, nur um dahinter unter einem ebenfalls geschmückten Pavillon und vor ihrem Liebsten zu landen.

Der von langer Hand geplante Antrag überraschte die Bielsteinerin völlig, die ihren Freund ja in Hessen vermutet und an einen Antrag kein bisschen mehr gedacht hatte. „Der perfekte Antrag, wie im Märchen“, schwärmt die Braut bis heute. Und wie könnte es anders sein: Am Freitag, in seiner liebsten Jahreszeit, heiratete das Brautpaar standesamtlich im Bielsteiner Burghaus. Die große, evangelische Trauung soll im kommenden Mai in Oberbantenberg gefeiert werden. (mim)