Zunächst Pflegepersonal Erste Impfungen in Gladbacher Krankenhäusern vergeben

Rhein-Berg – Krankenpflegerin Gisela Lüke von der Station 4 im Marien-Krankenhaus hoch über der Stadtmitte von Bergisch Gladbach war gestern eine der ersten. Sie bekam ihre Schutzimpfung gegen Corona. In allen drei Bergisch Gladbacher Krankenhäusern sind am Montag Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft worden. „Impfstart geglückt“, meldete Jörg Zbick, der Sprecher der GFO-Kliniken Rhein-Berg, zu denen neben dem Vinzenz-Pallotti-Hospital (VPH) in Bensberg auch das Marien-Krankenhaus (MKH) in der Stadtmitte gehört. „Heute Morgen um 6 Uhr ist der heiß ersehnte Impfstoff bei uns angekommen“, wird Gereon Schiffer, ärztlicher Direktor im VPH, zitiert.

Bereits drei Stunden später wurden die ersten Krankenhausmitarbeiter der Kategorie 1 geimpft. „Dazu zählen Intensiv, Innere Medizin (Isolierstationen), Geriatrie, Notaufnahme, Endoskopie, Palliativ, Hospiz, SAPV, Gynäkologie/Geburtshilfe und alle Pflege- und Hebammenschülerinnen, die derzeit in diesen Bereichen eingesetzt sind“, erläutert Zbick.

Impfungen in Altenheimen schon im Dezember

Auch das Evangelische Krankenhaus habe genug Impfstoff erhalten, um diejenigen Mitarbeiter mit besonders hohem Ansteckungsrisiko beziehungsweise mit Kontakt zu besonders gefährdeten Personengruppen zu impfen, meldete kurz darauf auch Daniel Beer, Sprecher des dritten Gladbacher Krankenhauses. Die Impfbereitschaft unter den Mitarbeitern, zu denen neben Pflegepersonal und Ärzten beispielsweise auch Physiotherapeuten gehörten, sei sehr hoch gewesen, sagt Beer auf Nachfrage, ohne genaue Zahlen nennen zu wollen.

Als eine der ersten wurde im MKH Krankenpflegerin Gisela Lüke geimpft, hier mit Dr. Tim Eschbach, Leiter der Zentralen Notfallambulanz, und dem Ärztlichen Direktor, Dr. Stefan Machtens. Copyright: Zbick/GFO

Jörg Zbick beziffert die Impfbereitschaft bei den Mitarbeitenden der GFO-Kliniken mit rund 80 Prozent. Die GFO-Kliniken seien die ersten Krankenhausstandorte der Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO), in denen die Mitarbeiter geimpft würden. Bereits Ende Dezember seien Bewohner und Mitarbeitende der Alten- und Pflegeheime des Verbundes geimpft worden, so Zbick.

Lage der Kliniken hat sich nicht entspannt

Die beiden Krankenhäuser in Gladbach und Bensberg hätten in den vergangenen Wochen ihre Mitarbeitenden sehr ausführlich und detailliert über die Impfung informiert, so der Ärztliche Direktor Schiffer am VPH. „Es ist sehr erfreulich, dass einige Abteilungen komplett zur Impfung antreten.“

Im ersten Durchgang wurden zunächst alle Mitarbeiter geimpft, die in besonders engem Kontakt zu Covid-Patienten arbeiten. Die Klinik gehe aber davon aus, dass alle weiterein Mitarbeiter der beiden Häuser dann in den kommenden Tagen geimpft werden können, so Zbick. „Die Lage in den beiden Kliniken hat sich, was die Anzahl der Covid-Patienten anbelangt, zwischenzeitlich leider noch nicht entspannt.“ Im VPH würden derzeit 17 Patienten auf der Isolierstation und vier Patienten auf der Intensiv behandelt. Das MKH melde aktuell 19 Covid-Patienten auf der Isolierstation.

Im EVK half auch der Betriebs. und Pflegedienstleiter Thomas Stokowy beim Impfen mit. Er hat selbst 20 Jahre als Krankenpfleger gearbeitet. Die zweite Impfung für die gestern Geimpften folgt in drei Wochen.