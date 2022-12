Rhein-Erft-Kreis – Nach wie vor klagen Bürger aus dem Rhein-Erft-Kreis über Probleme, einen Termin für das Impfzentrum in Hürth zu erhalten. Sowohl die Internetseite als auch die Telefonnummer der Kassenärztlichen Vereinigung, über die Termine vereinbart werden können, sind stark genutzt und ausgelastet. Nach Angaben von Kreispressesprecher Marco Johnen konnten dennoch am Montag „mehrere Tausend Impftermine für das Impfzentrum in Hürth bis Ende Februar vergeben werden“. Am Dienstag seien bereits weitere Termine für den März freigeschaltet worden.

Johnen weist jedoch auch darauf hin, dass der Kreis nicht für die Vergabe der Termine zuständig sei. Anrufe bei der Kreisverwaltung seien nicht zielführend, da den Bürgern nicht weitergeholfen werden könne. „Es ist auch schon vorgekommen, dass Leute zum Impfzentrum gegangen sind und dort an die Tür geklopft haben“, berichtet Johnen. Auch das sei „komplett zwecklos, denn auch das Personal dort hat mit der Terminvergabe nichts zu tun“.

KV Nordrhein: „Jeder, der geimpft werden möchte, wird drankommen“

Um die Telefonleitungen und die Internetseite zur Terminbuchung zu entlasten, bittet die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein alle, die nicht zur Gruppe der über 80-Jährigen gehören, erst dann anzurufen, wenn auch für sie die Terminvergabe startet. „Zudem sollten die telefonischen Anmeldemöglichkeiten für eine Corona-Impfung vor allem zur Terminvermittlung und nicht für allgemeine Fragen zur Corona-Impfung in Anspruch genommen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung. Die telefonische Terminvergabe ist täglich zwischen 8 und 22 Uhr möglich, online rund um die Uhr.

„Niemand muss sich Sorgen um seine Impfung beziehungsweise seinen Termin machen“, sagt Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein. „Es ist ausreichend Zeit und Vorlauf für die Terminvergabe, zumal es bis Ende April dauern wird, bis wir allein die Gruppe der über 80-Jährigen mit Blick auf die verfügbaren Mengen an Impfstoff ein erstes Mal geimpft haben. Jeder, der geimpft werden möchte, wird drankommen, aber eben nicht sofort.“