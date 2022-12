Erftstadt – Die Verkehrslage im Erfttal bleibt für den Verkehr in Fahrtrichtung Köln und Venlo noch längere Zeit angespannt. Die Fahrzeuge werden auf der Autobahn 1/61 in Höhe des Abzweigs der A 61 in Fahrtrichtung Venlo umgeleitet. Grund dafür ist die weiterhin bestehende Sperrung der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln zwischen Erfttal und der Raststätte Ville-Ost. Fast täglich (außer sonntags) bilden sich im Erfttal lange Staus, die bis ins Bliesheimer Kreuz zurückreichen.

Infolge der Flutkatastrophe war die A1 in Höhe Kierdorf unterspült und ist massiv abgesackt. Es handelte sich um die Stelle, wo der Liblarer Mühlengraben die Autobahn unterquert. Mit großem Aufwand war das Brückenbauwerk binnen fünf Monaten neu errichtet worden und ist nun über die gesamte Breite der Autobahn fertig. Die Fahrspuren der A1 in Richtung Koblenz waren vor Wochen schon freigegeben worden, nicht aber die in die Gegenrichtung. Grund sind noch ausstehende Restarbeiten.

Risse und Ausbrüche auf der A1 müssen behoben werden

„Die Fahrbahn im Autobahndreieck Erfttal wurde bislang nur teilweise saniert, so wie es die Verkehrsführung zulässt. Die Sanierung im Bereich der Stützwand steht noch aus. Zudem ist auf der A1 ab dem Autobahndreieck Erfttal in Richtung des Liblarer Mühlengrabens ebenfalls eine Fahrbahnsanierung vorgesehen“, erläutert Sebastian Bauer von der Autobahn GmbH, Niederlassung Rheinland.

Das könnte Sie auch interessieren:

Fahrbahnschäden Anzeige A1 zwischen Nettersheim und Blankenheim ab Montag teilweise gesperrt

A1/A61 Anzeige Darum wird die Anschlussstelle bei Erftstadt noch nicht freigegeben von Ulla Jürgensonn

Verkehr nach Hochwasser in Rhein-Erft Anzeige A1, A61 und B265 bleiben noch Monate gesperrt von Niklas Pinner

Zwar sehe die Fahrbahn auf den ersten Blick gut aus. Aber nur, wenn man vorbeifahre. „Sobald man die Fahrbahn jedoch näher betrachtet, kann man dort diverse Schäden wie Risse und Ausbrüche erkennen“, erläutert Bauer. Mit einer Freigabe der A1 sei um die Ostertage herum zu rechnen, also in etwa sieben Wochen, heißt es von der Autobahn GmbH.