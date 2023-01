Erftstadt-Liblar – Bis in die späten Abendstunden haben sie geräumt, gewerkelt, gepinselt, geputzt. Damit alles gut aussieht, wenn am Donnerstagmorgen die ersten Kunden kommen. Kaufland eröffnet am heutigen Donnerstag, 17. März, um 7 Uhr seinen neuen Markt am Liblarer Einkaufszentrum.

Acht Monate sind vergangen, seit das Hochwasser den Real-Markt an der Schleidener Straße getroffen hat. Die Schäden waren erheblich, das Kellergeschoss war vollgelaufen, die Technik dort zerstört. Kaufland hat den Markt übernommen, Ende November ist der Umbau gestartet. Jetzt bietet der Vollsortimenter in Liblar auf rund 4500 Quadratmetern mehr als 35.000 Artikel an.

Mehr als 35.000 Artikel bietet die Kaufland-Filiale an. Copyright: Ulla Jürgensonn

Verkaufsleiterin Agnes Hoffmann bekommt immer noch Gänsehaut, wenn sie sich an ihre ersten Begegnungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Real-Markts erinnert. Die hatten nach der Flut ohne zu zögern angepackt und begonnen, im Gebäude aufzuräumen. „Ich habe unsagbar schöne Geschichten gehört“, erzählt Hoffmann. Sie ist beeindruckt von der Tatkraft und dem Zusammenhalt der Mannschaft, die komplett vom neuen Arbeitgeber übernommen worden ist. Die erfahrensten Kollegen seien bereits seit 29 Jahren dabei.

Bürgermeisterin Carolin Weitzel: Gute Zusammenarbeit beim neuen Kaufland in Erftstadt

Man spüre, dass Wert auf gute Zusammenarbeit gelegt werde, sagte die Erftstädter Bürgermeisterin Carolin Weitzel, die am Abend vor der Eröffnung den neuen Markt besuchte. Das Sortiment decke den Bedarf der Erftstädter ab, lobte sie. Der Vollsortimenter ist ein wichtiger Kundenmagnet für das benachbarte Einkaufszentrum.

Hausleiter Björn Ercolai, der vor 16 Jahren aus Aushilfe bei Kaufland angefangen hat, führte durch das Angebot, das alles für den täglichen Bedarf vorhält.

Verkaufsleiterin Agnes Hoffmann, Bürgermeisterin Carolin Weitzel, Marktleiter Björn Ercolei (v.l.) Copyright: Ulla Jürgensonn

Die Kunden des Real-Marktes dürften im neuen Kaufland einzig den Fußboden noch wiedererkennen, der erhalten geblieben ist. Alles andere ist neu gestaltet, die Rolltreppe, die ins Obergeschoss führte, ist verschwunden, die Leitungen und die gesamte Technik sind ersetzt worden. Es gibt einen Sushi-Stand, der untervermietet ist, und gleich daneben ein Regal mit Snacks für die kurze Mittagspause.

Bevor der Markt morgens um 7 Uhr seine Türen öffnet, rollen ab 5 Uhr die Lastwagen an, die frische Ware – Obst, Gemüse, Fleisch und Wurst aus firmeneigener Produktion – anliefert. Geöffnet ist montags bis samstags jeweils von 7 bis 22 Uhr. In den ersten Tagen sind zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt, die den Kunden helfen, sich zwischen den Regalen zurechtzufinden.

Weitere Kollegen und Kolleginnen werden gesucht. Um Nachwuchskräfte zu finden, will der Kaufland-Markt Schulpartnerschaften eingehen.