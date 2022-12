Rhein-Sieg-Kreis – Nach einem Jahr Corona-Pause ist die Vorfreude auf Weihnachtsmärkte bei vielen Menschen wieder groß. Warme Getränke, süße und herzhafte Speisen locken die Besucher, genau so wie die Verkäufer mit kreativen Handwerks-Arbeiten. Es gibt kleine und große Märkte, manche für ein Wochenende, andere für die komplette Vorweihnachtszeit. Einen Überblick über die Weihnachtsmärkte im Rhein-Sieg-Kreis finden Sie hier.



Für Weihnachtsmärkte sollen künftig neue Corona-Regelungen gelten. Wie die Veranstalter damit umgehen, lesen Sie hier.

Weihnachtsmarkt in Eitorf vom 26. bis 28. November

Auf dem Eitorfer Marktplatz wird am Freitag, 26. November, 15 Uhr der Weihnachtsmarkt eröffnet. Am Freitag ist der Markt bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag, 27. November, von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag, 28. November, von 11 bis 20 Uhr. Für den Weihnachtsmarkt gilt die 2G-Regel, nur Geimpfte und Genesene dürfen den Markt besuchen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes überprüfen die Einhaltung der Regel stichprobenartig. Am Sonntag sind in Eitorf parallel zum Weihnachtsmarkt von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte im Zentrum geöffnet.

Bad Honnefer Marktplatz wird ab 15. November zum Kaminzimmer

Kaminzimmer und Winterleuchten – mit diesen Aktionen wird die Adventszeit in der Bad Honnefer City bereichert. Hinter dem Kaminzimmer (Start ist am 15. November) verbergen sich einige Stände und Buden auf dem zentralen Marktplatz, an denen es winterliche Gerichte und Glühwein gibt. Nach dem Weihnachtsbummel könne man es ich in der „Berghütte“ bei einem Glas Glühwein gemütlich machen, so die Stadt Bad Honnef.



Beim Winterleuchten (Start ist am 25. November) werden Gebäude und Plätze in der City bunt illuminiert. Im Vorjahr war die Lichtaktion wegen des Corona-Lockdowns vorzeitig beendet worden.



Beim Winterleuchten wird die Stadt Bad Honnef bunt illuminiert. Copyright: Stadt Bad Honnef

Das Kaminzimmer ist montags bis freitags von 16 bis 22 Uhr und samstags von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Das Winterleuchten läuft montags bis mittwochs als „Grundbeleuchtung“ sowie donnerstags bis sonntags als „Komplettbeleuchtung“ jeweils von 16 bis 22 Uhr.



An Schloss Drachenburg in Königswinter, an dem die „Einzigartige Weihnachtszeit“, die in Zeiten vor Corona Tausende Besucher anlockte, die aber in diesem Jahr erneut der Pandemie zum Opfer fällt, gibt es an den Adventswochenenden lediglich ein weihnachtlich geschmücktes Schloss, einen illuminierten Park und ein kleines Programm. (csc)

Mittelaltermarkt in Siegburg vom 20. November bis zum 22. Dezember

Auf dem Siegburger Marktplatz findet vom 20. November bis zum 22. Dezember der Mittelaltermarkt statt. Nur Geimpfte und Genesene bekommen Zugang zu dem Weihnachtsmarkt. An den Eingängen werden Kontrollen der 2G-Regel eingerichtet. Der Markt wird in diesem Jahr keine große Bühne für Musiker und Gaukler bieten, der mittlere Strang der Budengassen entfällt. Mit 42 Ständen bleibt deren Zahl etwa gleich, die Angebote fallen aber jeweils kleiner aus.

Mehr Informationen zum Mittelaltermarkt lesen Sie hier.

Weihnachtmarkt in Troisdorf vom 26. bis 28. November

Von Freitag, 26. November 2021 bis Sonntag, 28. November 2021 lädt der „Winterwald“ zu einem Besuch in Troisdorfs Fußgängerzone. An den drei Tagen des ersten Adventswochenendes präsentieren zahlreiche Aussteller alte Handwerkskünste und locken mit hausgemachten Spezialitäten aus der Region. Dazu gibt es ein Musikprogramm. Am „Winterwald“-Sonntag haben die Geschäfte in der City zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Im Troisdorfer „Winterwald“ gilt die 3G-Regel.



Weihnachtsmarkt in Hennef vom 26. bis 28. November

Vom 26. bis zum 28. November wird es im Hennefer Zentrum weihnachtlich. Am ersten Adventswochenende findet der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz mit einem verkaufsoffenen Sonntag statt. Rund 60 Austellerinnen und Aussteller präsentieren ihr Kunsthandwerk in festlich geschmückten Buden. Am 28. November besucht zudem der Nikolaus den Weihnachtsmarkt um 18 Uhr und beschenkt die Kinder. Verkaufsoffen ist am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die Frankfurter Straße wird von der Kaiserstraße bis zur Alten Ladestraße zur Fußgängerzone und Flaniermeile.

Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt am 26. November in der Zeit von 16 Uhr bis 20 Uhr, am 27. November von 11 Uhr bis 20 Uhr und am 28. November von 11 Uhr bis 19 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Niederkassel-Mondorf wurde abgesagt

Im Niederkasseler Stadtteil Mondorf sollte der traditionelle Weihnachtsmarkt am 27. und 28. November in diesem Jahr eigentlich stattfinden. Doch die Organisatoren vom Mondorfer Ortsring haben sich nun doch für eine kurzfristige Absage entschieden. Die Gesundheit gehe vor.



Mehr dazu lesen Sie hier.

Weihnachtsmarkt in Königswinter-Heisterbacherrott ist abgesagt

Der für den ersten Advent (28. November) geplante erste Weihnachtsmarkt der Ortsvereine und Institutionen in Heisterbacherrott ist abgesagt worden. Das Organisationsteam verweist als Begründung auf die stark steigenden Coronavirus-Infektionszahlen. „Das Organisations-Team des Weihnachtsmarktes sagt den Markt deshalb schweren Herzens ab“, heißt es dazu auf der Homepage von Haus Schlesien. Der Weihnachtsmarkt hätte in Haus Schlesien an der Dollendorfer Straße stattfinden sollen. (ps)

Weihnachtsmarkt in Much ist abgesagt

Der Mucher Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Das teilte die Gemeinde am Donnerstag mit. Der Markt war für das 2. Adventswochenende auf dem Kirchplatz und dem Burghof in Much geplant.

Weihnachtsmarkt in Niederkassel-Rheidt am 5. Dezember

Die evangelische Kirche veranstaltet am 2. Adventsonntag, 5. Dezember, von 12 bis 18 Uhr, an der Maria-Magdalena-Kirche, Oberstraße 205, einen Weihnachtsmarkt.



Weihnachtsmarkt auf Burg Wissem vom 10. bis 12. Dezember

Am dritten Adventswochenende, Freitag, 10. Dezember 2021 bis Sonntag, 12. Dezember 2021, findet der Weihnachtsmarkt auf Burg Wissem statt. Am Freitag ist der Markt von 14 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Romantik-Weihnachtsmarkt in Neunkirchen ist abgesagt

Der 31. Romantik-Weihnachtsmarkt in Neunkirchen ist abgesagt. Der Weihnachtsmarkt war für den dritten Advent geplant. Lange hatte die Werbegemeinschaft WIR Neunkirchen-Seelscheider noch gehofft, den Markt als Veranstalter unter einer 2G-Regelung durchführen zu können. „Die Entwicklung der letzten Tage in der Corona-Pandemie mit einer höchst wahrscheinlich zu erwartenden 2G+ Regelung für Weihnachtsmärkte lässt uns leider keine andere Wahl“, heißt es in einer Pressemitteilung.



Diese strenge Regelung würde sich auch mit aller Unterstützung der Ordnungsbehörden, nicht durchführen lassen. Alle erforderlichen Absperrungen würden zudem dem Sicherheitskonzept widersprechen, wonach ausreichend Flucht- und Rettungswege freizuhalten seien. „Diese strikten Zugangskontrollen rund um die Kirche Sankt Margareta lassen dann bestimmt auch keine weihnachtliche Atmosphäre aufkommen“, fügt Werbegemeinschaft-Vorsitzender Manfred Gallitz an. Immer würde die bereits aufgehängte Weihnachtsbeleuchtung hängen bleiben, „sodass zumindest im Ort etwas weihnachtliche Stimmung aufkommt“. (que)

Der Weihnachtsmarkt in Seelscheid ist ebenfalls für dieses Jahr wegen der Corona-Infektionslage abgesagt, wie das Team vom Seelscheder Chresmaat mitteilte.

Weihnachtsmarkt in Menden abgesagt

Nach der Absage des Ortsausschusses Menden hatte die Altstadtgemeinschaft Sankt Augustin Menden die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes in Menden übernommen. Doch auch die Altstadtgemeinschaft sagte nun den für den 11. und 12. Dezember geplanten Weihnachtsmarkt in der Kirchstraße aufgrund der zugespitzten pandemischen Lage nach dem ersten Adventswochenende ab. Auch die Modellbahnausstellung im Haus Menden ist von der Absage betroffen.

Weihnachtsmarkt in Bonn vom 17. November bis 23. Dezember – und weitere Bonner Weihnachtsmärkte



Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, vom 17. November bis 23. Dezember, geschlossen am Totensonntag, 21. November; die Verkaufsstände sind täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, die Imbissbuden sind sonntags bis donnerstags von 11 bis 21.30 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 22.30 Uhr offen. Die Stadt wird den Weihnachtsmarkt auf Münsterplatz, Vivatsgasse, Bottlerplatz, Windeckstraße und Friedensplatz unter Berücksichtigung der 2G-Regel durchführen. Das heißt, dass die Teilnahme am Weihnachtsmarkt ausschließlich für geimpfte und genesene Besucherinnen und Besucher zulässig ist. Sie müssen ihren Impfausweise oder den Nachweis der Genesung an jedem Stand vorzeigen, auch an den Glühweinständen und Fressbuden. Für Passantinnen und Passanten, die die Weihnachtsmarktfläche lediglich überqueren, gilt die 2G-Regel hingegen nicht. Gleichzeitig gibt es eine Pflicht zum Tragen mindestens einer medizinischen Maske im Innenstadtbereich für den Veranstaltungszeitraum.

Nikolausmarkt Bad Godesberg: 22. November bis 23. Dezember, montags bis samstags ist der Markt von 11 bis 19.30 Uhr, sonntags von 12 bis 19 Uhr geöffnet, die Glühweinbuden montags bis samstags von 11 bis 22 Uhr, sonntags von bis 22 Uhr.



Adventsmarkt Duisdorf: 30. November bis 2. Dezember, 11 bis 21 Uhr.



Nikolausmarkt Beuel: 26. November bis 28. Dezember.

Die Liste wird fortlaufend mit Märkten aktualisiert, sobald sie uns bekannt sind.

Diese Märkte haben bereits stattgefunden:



Weihnachtsmarkt in Sankt Augustin vom 12. bis 14. November

Die Elterninitiative krebskranker Kinder lädt bereits für Mitte November in ihre Familieninsel im Stadtteil Mülldorf, Europaring 68, zum Weihnachtsmarkt ein. „Auf Tannenduft, Glühwein, heißen Kakao und Plätzchen muss niemand verzichten“, kündigte die EKKK-Vorsitzende Manuela Melz an. Ab Mittwoch, 17. November startet dann wieder der virtuelle Weihnachtsmarkt. So haben alle die Möglichkeit, EKKK zu unterstützen – auch wenn sie nicht zu den drei geöffneten Tagen kommen konnten. (vr)