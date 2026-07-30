Wer sich nach einem langen Bürotag am Schreibtisch ordentlich auspowern möchte, der findet im Rhein-Sieg-Kreis in den kommenden Wochen ein abwechslungsreiches Sportangebot. Auch in diesem Jahr werden bei „Sport im Park“ wieder kostenlose Sport- und Fitnesskurse angeboten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, eine vorherige Anmeldung ist ebenfalls nicht nötig.

Von Yoga bis Outdoor-Bootcamp

Dabei lohnt ein genauer Blick: Denn obwohl die Angebote vielerorts denselben Namen tragen, gehören nicht alle zum gleichen Programm. Das vom Kreissportbund Rhein-Sieg koordinierte Programm wird 2026 an sieben Standorten angeboten: Bornheim, Eitorf, Königswinter, Lohmar, Meckenheim, Troisdorf und Windeck. Unterstützt wird es vom Landessportbund NRW und der AOK Rheinland/Hamburg.

In Troisdorf gibt es beispielsweise Outdoor-Fitnesstraining im Stadtteilpark Friedrich-Wilhelms-Hütte. In den Sommerferien können Zirkeltraining-, Dance Aerobic- und Yoga-Kurse besucht werden. In Lohmar wird im Park der Villa Friedlinde trainiert. Dort stehen unter anderem Tanzelemente im Freien, ein Full Body Workout sowie weitere Fitness- und Bewegungsangebote auf dem Programm. Königswinter ist mit besonders vielen verschiedenen Angeboten vertreten. Der TV Königswinter bietet Pilates an, während der TuS Oberpleis unter anderem Walking Football, Walking, Outdoor Bootcamp, Nordic Walking, Wandern, E-Bike-Touren und ein Training für Mütter mit Kindern anbietet.

Sankt Augustin und Siegburg haben ihr eigenes Programm

Auch in Sankt Augustin heißt es in diesem Sommer „Sport im Park“. Noch bis zum 28. August bieten dort Sportvereine montags bis freitags kostenlose Sportangebote im Stadtpark am Jugendzentrum an der Bonner Straße an. Trainiert wird in der Regel von 18.30 bis 19.30 Uhr, freitags bereits ab 17.30 Uhr. Eine Anmeldung oder Vorerfahrung ist nicht erforderlich. Das Angebot wird vom StadtSportVerband Sankt Augustin organisiert. Der SSV veranstaltet „Sport im Park“ bereits zum vierten Mal in eigener Regie.

Siegburg hat auch eine eigene Variante. Dort veranstaltet der Stadtsportverband bereits zum achten Mal „Sport im Park“, in Kooperation mit der Barmer und der Rhenag. Die kostenlosen Kurse laufen noch bis zum 28. August auf den Wiesen am Fuß des Michaelsbergs am Kleiberg. Auf dem Programm stehen unter anderem Tabata, Rückenfit, Stretching und Mobility, Yoga, eine Jogginggruppe, Freeletics, Wirbelsäulengymnastik und Body-Workout. Auch Angebote am Vormittag sind dabei, etwa „Mama Fit“ oder Kraft- und Balancetraining für Menschen ab 65 Jahren.

Weitere Informationen zu Orten, Zeiten und Angeboten gibt es auf der Webseite des Kreissportbundes Rhein-Sieg sowie bei den Stadtsportverbänden in Sankt Augustin und Siegburg.

www.ksb-rhein-sieg.de

www.ssv-sanktaugustin.de