Köln – Steffen Baumgart pflegt eine ganz besondere Beziehung zu den Fußball-Experten der Nation. Der Trainer des 1. FC Köln lässt eigentlich keine Gelegenheit aus, um die Vorhersagen und Einschätzungen der Ex-Kollegen süffisant zu kommentieren. Es traf sich also gut, als Baumgart am Freitag vor dem Start des FC am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in die Fußball-Bundesligasaison 2022/23 gegen Aufsteiger FC Schalke 04 auf eine Aussage von Didi Hamann angesprochen wurde. Der ehemalige Nationalspieler und streitbare Sky-Experte hat den Geißböcken eine schwierige Runde prognostiziert und geht davon aus, dass der FC aufgrund der Doppelbelastung mit Liga und Conference League am Ende nur auf Relegationsplatz 16 landen wird. „Und Frau Simunic hat gesagt, wir werden Achter, und Bochum Letzter. Ich gehe davon aus, dass Thomas Reis mit dem VfL nicht 18. wird und wir nicht 16.“, entgegnete Baumgart.

Baumgart will wieder unter die ersten 10 kommen

Der 50-Jährige findet, das Schöne am Fußball sei die Spekulation, und dass jeder seine Meinung haben dürfe: „Die muss ich aber nicht teilen. Ich werde alles dafür tun, dass wir nicht 16. werden, auch weil ich meinen Job hier behalten möchte.“ Baumgart würde gerne „wieder unter die ersten Zehn kommen“, will aber nicht über Tabellenplätze reden. Er möchte mit dem FC vielmehr den eingeschlagenen Weg fortsetzen und „mit gutem, unterhaltsamen Fußball“ erfolgreich sein. „Ob das gelingt, weiß ich nicht. Aber viele Experten sind oberflächlich. Es ist einfacher zu sagen, es wird nicht reichen, als zu sagen, es reicht.“ Saisonübergreifend haben die Kölner die jüngsten drei Pflichtspiele verloren, was Baumgart so zur Kenntnis genommen hat: „Wir wollen aus unseren guten Leistungen wieder Ertrag ziehen. Zuletzt haben wir uns nicht belohnt.“

Die Voraussetzungen, die kleine Ergebnisdelle beim Start gegen die nach nur einem Jahr 2. Bundesliga zurückgekehrten Schalker wieder auszubeulen, könnten besser sein. Mit Abwehrchef Timo Hübers und Spielmacher Mark Uth fallen am Sonntag nämlich gleich zwei Stammspieler angeschlagen aus. „Das gefällt uns nicht. Beide waren für die Startelf vorgesehen. So ist das aber im Fußball“, kommentierte Baumgart die Personalprobleme. Für Hübers rückt Luca Kilian neben Jeff Chabot in die Innenverteidigung – trotz einer durchwachsenen Vorbereitung mit einer Verletzung und schwächeren Leistungen in den Testspielen: „Kili ist seit zwei, drei Wochen wieder auf dem aufsteigenden Ast“, hat Baumgart aber vollstes Vertrauen in seinen Spieler. Die Uth-Position dürfte Dejan Ljubicic einnehmen. Alternativen sind Ondrej Duda und Mathias Olesen.

Im 4:1:3:2-System mit Ellyes Skhiri auf der Sechs begegnet der FC den Gelsenkirchenern in diesem zweifellos bedeutungsvollen ersten Spiel der Saison vor 50 000 Zuschauern im ausverkauften Rheinenergiestadion mit dem nötigen Respekt. „Über Schalke kann man sagen, dass sie Aufsteiger sind. Für mich ist das eher so, dass sie nur ein Jahr Pause gemacht haben. Sind sind kein Aufsteiger, sondern ein Bundesligist“, sagte Baumgart. Der FC-Coach hat zudem keine guten Erinnerungen an den neuen Schalker Trainer Frank Kramer. „Frank war der Trainer, bei dem wir beim 1:1 vergangene Saison in Bielefeld den größten Lerneffekt und die größten Probleme im Aufbauspiel hatten. Es wird ein Duell auf Augenhöhe und kein Selbstläufer.“

Ein Duell, bei dem es ein Wiedersehen mit den Ex-Kölnern Simon Terodde und Dominick Drexler geben könnte. Teroddes Einsatz ist nach einer Verletzung noch fraglich. Steffen Baumgart lobte den Zweitliga-Rekordtorschützen und vertrat natürlich eine andere Meinung als die Experten, die Terodde nur als Zweitliga-Torjäger sehen. „Ich finde es frech, wie teilweise über Leute gesprochen wird. Wenn Schalke Simon und auch Sebastian Polter in eine gute Position bekommen, können beide ihre 10, 15 Tore in einer Saison erzielen – auch in der Ersten Liga.“

Voraussichtliche Aufstellungen:

1. FC Köln: Schwäbe; Schmitz, Kilian, Chabot, Hector; Skhiri; Thielmann, Ljubicic, Kainz; Adamjan , Modeste. – Schalke 04: Schwolow; Brunner, Yoshida, Kaminski, Ouwejan; Krauß, Kral; Zalazar, Mohr; Polter, Terodde (Drexler).