Im Interview mit Timo Hübers  „Ich will eine gute Rolle spielen“

Köln – Innenverteidiger Timo Hübers (24), der ablösefrei von Zweitligist Hannover 96 ans Geißbockheim gekommen ist, sprach am Rande des Trainingsauftakts am Montag über seinen Wechsel zu Bundesligist 1. FC Köln.

Herr Hübers, wie intensiv war das erste Training nach der Sommerpause?

Timo Hübers: Es war eine knackige Einheit. Es hat Spaß gemacht, den Puls mal wieder hochzubringen.

Wie haben Sie den neuen FC-Trainer Steffen Baumgart erlebt?

Es war direkt gut Stimmung drin. Wir haben klare Anweisungen bekommen, eine erste Kostprobe, was uns diese Saison erwartet. Für Spieler ist das gut. Dann weiß man, woran man ist. Ich bin ein Freund davon, wenn es direkt zackig zur Sache geht.

Wie ist Ihr erster Eindruck von der Mannschaft?

Die Mannschaft lernt sich gerade kennen. Am Wochenende standen recht viele Untersuchungen an. Alle sind froh, dass es jetzt wieder mit dem Ball losgeht. Ich denke, das hat man bei der Stimmung auf dem Platz auch gesehen.

Welche Rolle sollen Sie einnehmen?

Mir hat niemand versprochen, dass ich 34 Spiele von Beginn an machen werde. Das ist auch überhaupt nicht das, was ich erwarte.

Welches Ziel haben Sie sich gesetzt?

Ich will eine gute Rolle spielen, dazu wird mir die Möglichkeit beim FC eröffnet. Ich habe in den vergangenen Jahren in der Zweiten Liga gespielt und auch schon ein paar Bundesligaspiele gemacht. Ich hoffe, dass noch einige dazukommen werden. Unter diesem Motto gehe ich die Aufgabe hier an.

Wie viel Eingewöhnung werden Sie benötigen?

Ich war ja schon mal beim FC (Hübers spielte in der Saison 2015/16 für die Kölner Regionalliga-Mannschaft, d. Red.) und kenne auch noch das eine oder andere Gesicht. Deshalb hoffe ich, dass mir die Eingewöhnung ein bisschen leichter fallen wird.

Sie waren von schweren Verletzungen geplagt. Wie geht es Ihnen aktuell?

Ich fühle mich gut. Jeder, der heute hier zugeguckt hat, hat gesehen, dass ich voll fit bin und absolut im Saft stehe.