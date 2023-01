Köln – Drei weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt holten die Fußballer des FC Viktoria Köln am Freitagabend bei den Würzburger Kickers. Nach dem 1:0 (1:0) können die Höhenberger endgültig für ein weiteres Jahr in der Dritten Liga planen.



Dass die Gastgeber die Punkte als Drittletzter dringender brauchten, war zu Beginn der Partie nicht spürbar. Köln dominierte in der Flyeralarm Arena und ging nicht unverdient in Führung. Wenngleich beim zweiten Saisontreffer von Moritz Fritz über die Gültigkeit diskutiert werden musste: Marcel Risse hatte einen Freistoß von links scharf an den kurzen Pfosten getreten. Dort ging Luca Marseiler, der für den erkrankten Simon Handle in die Startelf gerückt war, aus abseitsverdächtiger Position Richtung Ball. Die Verlängerung drückte Innenverteidiger Fritz am kurzen Pfosten dann im Nachfassen per Kopf zum 1:0 über die Linie (6).



Trainer Olaf Janßen freut sich über den Erfolg. Copyright: IMAGO/Jan Huebner

Diesen Schock mussten die Würzburger erst einmal verdauen. Dann hatte Christian Strohdiek den Viktoria-Keeper Moritz Nicolas schon überwunden, Kölns Stürmer Seokju Hong verhinderte das 1:1 aber auf der eigenen Torlinie (34.).

Dritter Erfolg in einem Monat



Für mehr Sicherheit in Hälfte zwei hätte Youssef Amyn gleich nach Wiederanpfiff sorgen können. Der Joker scheiterte aber im Eins gegen Eins an Kickers-Keeper Hendrik Bonmann (48.). So musste die Mannschaft von Olaf Janßen lange zittern. Vor allem bei Fanol Perdedajs Abseitstreffer (52.), Marvin Pouriés zu weit rechts angesetztem Schuss (55.) und bei dessen Kopfball aus fünf Metern über das Tor (80.).



Mit Glück und viel defensivem Einsatz brachten die Kölner den dritten Sieg binnen eines Monats nach dem 1:0 in Saarbrücken und dem 2:1 gegen Wehen Wiesbaden aber über die Zeit.



Viktoria Köln: Nicolas – Siebert, Lorch (62. Buballa), Fritz, Heister – Klefisch, Sontheimer, Risse, Marseiler (46. Amyn) – Philipp (83. Rossmann), Hong (87. Höck). – Schiedsrichter: Schultes (Betzigau). – Zuschauer: 3587. – Tor: 0:1 Fritz (6.).