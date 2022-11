München – Die Serie hält weiter an: Seit nunmehr acht Spielen ist der FC Viktoria Köln ohne Niederlage in der Dritten Liga. Beim TSV 1860 München entführten die Höhenberger mit dem 1:1 (0:1) einen Punkt.

Viktorias Trainer Olaf Janßen musste seine Mannschaft im Vergleich zum 2:0-Heimerfolg vier Tage zuvor gegen den Halleschen FC auf einer Position ändern: Simon Handle fiel kurzfristig aufgrund muskulärer Probleme aus, für ihn rutschte René Klingenburg in die erste Elf, die erneut im 4-2-3-1-System auflief.

Die Partie begann mit dem erwarteten Druck der Gastgeber, die noch mit dem Sprung in die zweite Bundesliga liebäugeln. Sascha Mölders hatte zwei Chancen (9./ 15.). 1860 dominierte das Spielgeschehen, doch auch die Höhenberger kamen zu Chancen. Timmy Thiele scheiterte mit seinem Kopfball aus kurzer Distanz am Löwen-Keeper (24.). Auch Mike Wunderlich und Thiele in einer Doppelchance blieben erfolglos (34.).

Das könnte Sie auch interessieren:

3. Liga Anzeige Formstarker FC Viktoria Köln vor harter Prüfung

3. Liga Anzeige FC Viktoria Köln landet gegen Halle den nächsten Sieg

3. Liga Anzeige FC Viktoria Köln gewinnt auch in Zwickau

Pech hatten die Gäste, wurde Thiele beim Nachsetzen in dieser Situation doch durchaus elfmeterreif gefoult, die Pfeife des Schiedsrichters Patrick Kessel blieb jedoch stumm. Kurz darauf brachte Mölders die Gastgeber in Führung, als er einen Pass in die Schnittstelle der Viktoria-Abwehr ausnutzte (38.).

Nach dem Seitenwechsel verpassten die Rechtsrheinischen den Ausgleich zunächst nur knapp: Münchens Keeper lenkte einen Wunderlich-Freistoß noch über die Latte (58.). Besser lief es nach einem hohen Ball von Wunderlich in die Spitze: Thiele legte ab und Klingenburg vollendete zum 1:1 (64.). Dabei blieb es bis zum Ende. (dm)