Washington/Köln – Familienglück bei den Trumps: Kurz vor dem Auszug aus dem Weißen Haus hat sich Donald Trumps jüngste Tochter Tiffany mit ihrem Freund Michael Boulos medienwirksam verlobt. Die Neuigkeit teilte Tiffany am Dienstag auf Instagram mit, zusammen mit einem Foto, auf dem das Paar in einem Säulengang des historischen Gebäudes in Washington zu sehen ist.



Mit dem Post nahm die 27-Jährige zugleich Abschied von der Zeit als First Family. „Es war eine Ehre, mit meiner Familie hier im Weißen Haus viele Meilensteine und historische Anlässe zu feiern und Erinnerungen zu erschaffen, keine besonderer als die Verlobung mit meinem wunderbaren Verlobten Michael!“, schrieb die 27-Jährige.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch der 23-jährige Boulos teilte das Verlobungs-Foto auf seinem Instagram-Account. „Ich habe mich mit der Liebe meines Lebens verlobt! Freue mich auf unser nächstes gemeinsames Kapitel.“ Der Geschäftsmann und die Jurastudentin sind seit zwei Jahren ein Paar.

Melania Trump wird das Weiße Haus verlassen. Copyright: dpa

Melania Trump: „Es ist die größte Ehre meines Lebens gewesen“

Die scheidende First Lady Melania Trump hat sich kurz vor dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump in einer Abschiedsbotschaft an die Amerikaner gewandt. „Es ist die größte Ehre meines Lebens gewesen, als First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika zu dienen“, teilte die 50-Jährige bereits am Montag mit.

„Die vergangenen vier Jahre sind unvergesslich gewesen.“ Melania Trump rief dazu auf, angesichts der Corona-Pandemie vorsichtig zu sein. Sie bat zudem darum, die von ihr ins Leben gerufene „Be Best“-Initiative zu unterstützen, die sich um das Wohl von Kindern kümmert.



Ohne weiteren Kontext hieß es in der Mitteilung der First Lady: „Seien Sie leidenschaftlich in allem, was Sie tun, aber denken Sie immer daran, dass Gewalt niemals die Antwort ist und niemals gerechtfertigt sein wird.“ Damit dürfte sie auf die Erstürmung des Kapitols durch Donald Trumps Anhänger vor knapp zwei Wochen anspielen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Legendärer NFL-Coach Anzeige Bill Belichick lehnt Auszeichnung durch Trump ab

USA Anzeige Ministerin Deb Haaland als erste Ureinwohnerin im US-Kabinett von Benjamin Quiring (beq) , Veit Ellerbrock , Sara Pichireddu , Peter Seidel , Kendra Stenzel

Washington Anzeige Fünf Verletzte am Rande von Trump-Kundgebungen

Präsident Trump zeigte sich am letzten Tag seiner Amtszeit in Begnadigungs-Laune. Neben seinem ehemaligen Chefstrategen Steve Bannon begnadigte er mehr als 70 weitere Personen. Das teilte das Weiße Haus in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) mit. Darüber hinaus seien die Strafen von 70 weiteren Menschen umgewandelt worden. (mbr/dpa)