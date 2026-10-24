Interview mit den Bläck Fööss„Gemeinsames Feiern bringt Glücksgefühle“

Warum unterstützt Ihr die Rundschau-Altenhilfe?

Wir stehen hinter der Aktion, weil wir in der Vergangenheit bereits ganz wundervolle Erfahrungen mit älteren Menschen bei verschiedenen Konzerten gemacht haben. Es ist eine große Freude mit anzusehen, was Musik mit Menschen macht, die nicht mehr so wie in jungen Jahren am Leben teilhaben können. Diese kleinen Konzerte sind sowohl für das Publikum, aber auch insbesondere für uns als Musiker große Geschenke. Hier erlebt man Momente, die man nie mehr vergisst.

Was erwartet die Gäste bei Eurem Auftritt bei „Ärm en Ärm“?

Zu diesem Anlass werden wir selbstverständlich ein angemessenes Programm erstellen. Neben dem aktuellen Sessionslied „Uns Sproch“ wird der Schwerpunkt natürlich auf Titeln liegen, die uns schon das ganze Leben lang begleiten und bei denen jede(r) mitsingen kann. Zum Thema „Ärm en Ärm“ gibt es mit Sicherheit auch die Gelegenheit zum Schunkeln.

Alt und Jung feiern zusammen, eben Ärm en Ärm – was fällt Euch zum „Miteinander der Generationen“ ein?

Der Karneval ist ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem niemand ausgeschlossen werden darf. Wie im normalen Leben ist auch hier ein Miteinander unerlässlich. Mit der Digitalisierung soll vieles vereinfacht werden, aber gleichzeitig wird die ältere Generation hierdurch teilweise abgehangen. Das gemeinsame Feiern erweckt bei allen Beteiligten Glücksgefühle.

Tickets für "Ärm en Ärm", die Benefizsitzung zugunsten der Rundschau-Altenhilfe, gibt es hier.