Am Donnerstag, 29. Oktober 2026, verwandelt sich die LANXESS arena in eine Bühne für die großen Melodien aus der Disney-Welt. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Die Jubiläumstournee verbindet die Musik des Hollywood-Sound-Orchestras mit Filmszenen und Spezialeffekten.

Zu hören sind unter anderem die Klänge aus „Der König der Löwen“ und „Das Dschungelbuch“. Auch die Geschichten von „Arielle, die Meerjungfrau“ und „Encanto“ gehören zu den Disney-Welten. Die Kölnische Rundschau verlost 3x2 Tickets für den Abend in Köln.

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Das Gewinnspiel endet am 22. Oktober 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Weitere Informationen zum Konzert finden Sie hier.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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