Am Sonntag, 27. September 2026, wird die LANXESS arena in Köln-Deutz wieder zum Treffpunkt für alle, die kölsche Musik lieben und gerne gemeinsam singen. KÖLLE SINGT mit Björn Heuser feiert sein zehnjähriges Jubiläum.

Freuen Sie sich auf emotionale Rückblicke, stimmungsvolle Mitsing-Momente und ein musikalisches Line-up mit bekannten Musikerinnen und Musikern. Wir verlosen 2x2 Tickets für diesen besonderen Abend voller kölscher Musik und Gänsehaut.

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Weitere Informationen zum Konzert finden Sie hier.

Das Gewinnspiel endet am 24. September 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!