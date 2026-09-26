Köln singt, Köln feiert – und Kasalla mittendrin. Seit 15 Jahren gehört die Band zum kölschen Lebensgefühl. Was als Newcomer-Band im Kölner Karneval begann, ist längst ein fester Bestandteil der kölschen Musikszene. Jetzt kehren Kasalla für ihre Jubiläumskonzerte in die LANXESS arena zurück.

Am Samstag, 17.10.2026, dürfen sich die Fans auf einen besonderen Abend in Köln freuen. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr. Wir verlosen 3x2 Tickets für diesen besonderen Abend voller kölscher Musik und gemeinsamer Erinnerungen.

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Weitere Informationen zum Konzert finden Sie hier.

Das Gewinnspiel endet am 12. Oktober 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter rundschau-online.de/erleben/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!