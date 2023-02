Pallotti-Areal in Rheinbach In die ehemalige Kirche kommt ein Restaurant

Rheinbach – Die Entscheidung über die Zukunft der Pallotti-Kirche und des ehemaligen Konventsgebäudes in Rheinbach ist gefallen. Das teilte Alexander Schweda, Pressesprecher der Pallottiner, gestern mit. Die Eitorfer BBS Immobilien GmbH & Co. KG (BBS) werde einen „campus pallotti“ realisieren, mit Studentenwohnungen, altersgerechten Wohnungen, „Wohnen mit Pflege“ sowie „Wohnen mit Service“. Ein entsprechender Vertrag sei gestern vor einem Notar in Köln zwischen den Pallottinern, der BBS und der Bielefelder SAGIR AI GmbH als Investorin abgeschlossen worden. Das Projekt soll in zwei Phasen bis 2025 verwirklicht werden.

In der profanierten Pallotti-Kirche soll künftig ein öffentlich zugängliches Restaurant Gäste bewirten, die ehemalige Kapelle im Altbau soll in ihrem Bestand erhalten werden. Insbesondere die vorhandenen Gemälde und die Ausstattung sollen den Charakter des ehrwürdigen Gebäudes und den Geist der Pallottinischen Gemeinschaft weitertragen, so Schweda.



Lesungen und Veranstaltungen weiterhin geplant

In der ehemaligen Kapelle sollen künftig auch Veranstaltungen wie Lesungen und Vorträge von Professoren der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg sowie der Uni Bonn abgehalten werden, das wünscht sich zumindest Diplom-Ingenieur Cafer Sagir, Geschäftsführender Gesellschafter der SAGIR AI GmbH. Die BBS, die am 21. April gegründet wurde und deren Geschäftsführer Sagir ebenfalls ist, werde die Verwaltung des Campus übernehmen.

Die notwendigen Stellplätze für das „Wohnen mit Service“ und „Wohnen und Pflege“ sollen in einer Tiefgarage zwischen der Pflegeeinrichtung und den Studentenwohnungen erstellt werden. Oberirdisch sollen ausschließlich Stellplätze für Ärzte, Krankentransporte und Behinderte errichtet werden. Es gehe seiner Gesellschaft darum, nachhaltigen Mehrwert für die Stadt Rheinbach zu schaffen und zugleich die Identität des Pallotti-Areals zu erhalten, betonte Sagir. Das Ergebnis erfülle alle Anforderungen der Stadtplanung.

Die SAGIR AG hat Erfahrung mit dem Bau und Betrieb von Senioren- und Pflegeeinrichtungen in Krefeld, Detmold, Duisburg und Eitorf. Darüber hinaus ist das deutschlandweit tätige Architekturbüro in der Entwicklung von Geschäftszentren und Hotels aktiv.

Rheinbachs 1. Beigeordnete Dr. Raffael Knauber freute sich der Mitteilung zufolge bei der Schlüsselübergabe im Rathaus vor allem darüber, dass ein Wunsch der Stadt realisiert werde, Platz für Pflege und Betreutes Wohnen zu schaffen. Es sei besonders erfreulich, dass die stadtbildprägende Kirche als Gebäude erhalten bleibe und eine neue Nutzung erhalte. „Dafür hat sich die Stadt stets stark gemacht.“

Zufrieden zeigte sich auch der Provinzökonom der Pallottiner, Pater Rainer Schneiders: „Wir haben für Rheinbach sowie für die Gemeinschaft der Pallottiner die beste Lösung gefunden. Auch die Kirche wird auf diese Weise denkmalgeschützt erhalten und in Zukunft wieder öffentlich erreichbar sein.“