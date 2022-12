Da 2020 kaum sportliche Ereignisse stattgefunden haben, ist es schwierig, die Sportlerin, den Sportler oder die Mannschaft des Jahres zu küren.

Doch deshalb keine Sportlerwahl durchführen?

Es wird also einfach der Sportler des Jahrzehnts gewählt – und die drei Erstplatzierten der vergangenen neun Jahre wurden automatisch nominiert.

Kreis Euskirchen – Im Januar und Februar des vergangenen Jahres war die Welt – auch für die Sportler des Kreisgebiets – noch in Ordnung. Doch Mitte März ging es ganz schnell. Das Coronavirus hatte Deutschland und damit auch den Kreis Euskirchen erreicht. Es kam zum Lockdown. Ob Fuß-, Hand-, Basket- oder Volleyball waren ebenso wie Leichtathletik, Taekwondo oder andere Sportarten nicht mehr möglich.

Als sich im Sommer die Lage ein wenig entspannte, begann Anfang September die neue Sportsaison. Doch das war nur ein Silberstreif am Horizont, denn es folgte Ende Oktober der Lockdown light, Anfang Dezember dann wieder der richtige Lockdown.

Da 2020 kaum sportliche Ereignisse stattgefunden haben, ist es schwierig, die Sportlerin, den Sportler oder die Mannschaft des Jahres zu küren. Doch deshalb keine Sportlerwahl durchführen? Es wird also einfach der Sportler des Jahrzehnts gewählt – und die drei Erstplatzierten der vergangenen neun Jahre wurden automatisch nominiert.



Hinzu kamen noch einige Vorschläge der Leser aus den Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaften.

Zwei Mannschaften auf Platz eins

Ein Kuriosum hatte es gleich zu Beginn des Jahrzehnts gegeben. Seit dem Bestehen der Sportlerwahl hatte es das noch nicht gegeben. Im Jahr 2010 landeten bei den Mannschaften die Tanzsportgruppe High Energy aus Billig und die Volleyballerinnen der SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim mit der identischen Punktzahl auf dem ersten Platz.

Die Eifelerinnen profitierten damals sportlich davon, dass es die ehemalige Nationalspielerin Judith Pelzer familiär und beruflich in die Eifel verschlagen hatte. Und sie von Schmettern, Pritschen und Baggern noch nicht genug hatte. Sie übernahm die Volleyballerinnen als Spielertrainerin in der Bezirksliga und führte das Team bis in die Zweite Bundesliga. Durch ihre Kontakte lotste sie einige erfahrene Volleyballerinnen, unter anderem ihre Schwester Ruth Flemig und Alexandra Preiß in die Eifel. Die Mischung aus Ex-Profis und Eigengewächsen wie Judith Pönsgen, Franziska Keul und Julia Schröder führte zum Erfolg.

Tänzerinnen wurden mehrfach deutsche Meisterinnen

Glück hatten auch die Tänzerinnen von High Energy. Aber nur mit Trainerin Petra Ludes. Der Rest waren purer Wille und Können. Gleich zweimal landeten die Tänzerinnen bei der Sportlerwahl in den vergangenen neun Jahren auf Platz eins. Deutsche Meister wurden sie sogar noch öfter.

Nico Zimmermann, Basketballer der ErftBaskets aus Bad Münstereifel, schaffte es dreimal in Folge, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. In den Jahren 2012, 2013 und 2014 wählten die Leserinnen und Leser den Center der ErftBaskets zum Sportler des Jahres.

Beim Motorsport gaben die Leser in den vergangenen Jahren ordentlich Gas. Immer wieder landeten Akteure, die gefühlt Benzin im Blut haben auf den vorderen Plätzen. Stephan Ernst oder auch Tobias Müller rasten der Konkurrenz sogar richtig davon. Aber auch Guido Lethert und Christoph Breuer „fuhren“ auf die vordere Plätze. 2013 belegte die Sportfahrergemeinschaft Schönau bei den Mannschaften den dritten Rang – hinter den Volleyballerinnen aus Marmagen und den ErftBaskets aus Bad Münstereifel.

Nora Schmitz läuft allen davon

Mit der DRK Wasserwacht Dahlem machte 2011 und 2012 eine Mannschaft die Konkurrenz nass, die man bis dato nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Beide Male landeten die Eifeler auf dem zweiten Platz. Rettungsschwimmer Patrick Weber wurde 2011 sogar Sportler des Jahres.

Läuferin Tanja Pesch hatte sich vor 2010 oftmals mit Fußball-Torfrau Silke Rottenberg die Plätze unter den drei Erstplatzierten geteilt. Als Pesch so langsam ihre Laufkarriere beendete, tat sich ein neuer Stern am Läuferhimmel im Kreis Euskirchen auf. Nora Schmitz rannte und rennt fast allen Frauen davon und ist manchmal auch viel schneller als einige Männer.

In den vergangenen fünf Jahren lieferte sich Schmitz in der Gunst der Leser einen erbitterten Kampf mit der Taekwondosportlerin Jessica Rau aus Gemünd. Dabei hatte Schmitz knapp die Nase vorn. Das Läuferpendant zu Schmitz bei den Männern ist Markus Mey. Dreimal schaffte er es auf Rang zwei.

Abstimmung läuft bis März

Respekt und Anerkennung zollten die Leser im Jahr 2019 dem Handballer Stephan Sodies. Denn dieser spielt wegen seiner Erfahrungen mit inzwischen mehr als 50 Jahren immer noch aktiv beim TV Palmersheim. Sodies verdrängte Boxer Benny Blindert und den Fußballprofi des 1. FC Köln, Noah Katterbach, auf die Plätze.

Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, die Zahlen der infizierten und in Quarantäne lebenden Menschen drastisch gesunken ist, sollen die Sportler des Jahrzehnts, aber auch die im Frühjahr 2020 ausgefallene Ehrung der Sportler des Jahres 2019 vielleicht Mitte dieses Jahres stattfinden.

Abstimmen können die Leserinnen und Leser für die Sportler des Jahrzehnts bis einschließlich 13. März. Entweder mit dem in der Zeitung abgedruckten Stimmzettel oder hier auf unserer Seite.