Die Theaterfreunde Schleidener Tal stehen in den Startlöchern und freuen sich auf den Beginn der neuen Spielzeit 2026/2027. In Kooperation mit der Bürgerstiftung Schleiden haben sie wieder mal ein interessantes Programm auf die Beine gestellt, das verschiedene Facetten des Theaters berücksichtigt.

Bis zum Frühsommer nächsten Jahres gehen im großen Saal des Gemünder Kurhauses sechs Gastspiele des Grenzlandtheaters Aachen und ein Gastspiel des Theatervereins Rinnen über die Bühne. Beide Ensembles sind schon seit Langem alljährlich im Kursaal zu Gast und wissen ihr Publikum aufs Beste zu unterhalten.

Die Saison startet am Freitag, 9. Oktober, um 20 Uhr mit der auch als Kinofilm bekannten Komödie „Extrawurst“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, präsentiert vom Grenzlandtheater Aachen. Darin geht es um den Kauf eines Grills für einen Verein.

Mitgliederversammlung wird zu einer Zerreißprobe

Eigentlich ist es nur eine Formsache. Die Mitgliederversammlung des Tennisclubs einer deutschen Kleinstadt soll über die Anschaffung eben jenes neuen Grills für die Vereinsfeiern abstimmen. Normalerweise kein Problem – gäbe es da nicht den Vorschlag, auch einen eigenen Grill für das einzige türkische Mitglied des Clubs zu finanzieren. Denn gläubige Muslime dürfen ihre Grillwürste bekanntlich nicht auf einen Rost mit Schweinefleisch legen. Eine gut gemeinte Idee, die aber immense Diskussionen auslöst und den eigentlich friedlichen Verein vor eine Zerreißprobe stellt.

„Extrawurst“ ist eine Komödie der bekannten Comedy-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, die unter anderem für so bekannte Fernsehformate wie „Die Wochenshow“, „Ladykracher“, „Das Amt“ oder „Stromberg“ verantwortlich sind.

Unter der Regie von Anja Junski treten Stephan Weigelin, Tobias Strobel, Tayfun Baydar, Cynthia Thurat und Fabian Goedecke in Aktion. Für das Bühnen- und Kostümbild zeichnet Manuel Kolip verantwortlich.

Der Theaterverein Rinnen ist auch wieder mit von der Partie

Weiter geht es am Freitag, 27. November, und zwar mit „Gift. Eine Ehegeschichte“, einem Schauspiel von Lot Vekemans.

Das neue Jahr startet im großen Gemünder Kursaal am Montag, 11. Januar 2027, mit „Amélie“, einem Musical von Daniel Messé, Nathan Tysen und Craig Lucas. Es basiert auf dem erfolgreichen Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“. Auch hier stehen die Akteure des Grenzlandtheaters Aachen auf der Bühne. Ebenso wie am Sonntag, 21. Februar 2027, bei „Endspiel“ einem Schauspiel von Samuel Beckett.

Mit Beginn des Frühjahres präsentiert sich der Theaterverein Rinnen wieder in Gemünd. Noch ist nicht klar auf, welches Stück die Laiendarsteller aufführen. Fest steht aber, dass sie am Samstag, 20. März 2027, im Kursaal auf der Bühne stehen.

Letztes Stück der Spielzeit wird am 5. Juni 2027 präsentiert

Welches Stück letztendlich in Gemünd zu sehen sein wird, ist spätestens mit Beginn des neuen Jahres 2027 der Homepage der Theaterfreunde Schleidener Tal zu entnehmen.

Die beiden letzten Aufführungen der Spielzeit 2026/2027 steuert wieder das Grenzlandtheater Aachen bei. Am Samstag, 24. April 2027, führen die Mimen eine Komödie von Sébastien Thiéry mit dem Titel „Der Videobeweis“ auf, und am Samstag, 5. Juni 2027, präsentieren sie „Die lieben Eltern“, eine Komödie von Armelle und Emmanuel Patron.

Abonnenten behalten ihre Sitzplätze für die neue Saison

Der Einzelkartenverkauf für die neue Saison startet am Donnerstag, 3. September. Wie bisher gibt es drei Kategorien und Platzkarten. Die bisherigen Abonnenten behalten ihre Sitzplätze auch für die neue Saison. Sie erhalten eine Karte für alle sieben Gastspiele. Diese Karten sind übertragbar. Die Abokarten werden in Kürze verschickt.

Wer als Nicht-Abonnent eine Theateraufführung in Gemünd besuchen will, erhält Karten zum Preis von 26, 23 oder 20 Euro im Vorverkauf bei Ticket-Regional, unter Tel. 0651/9790777 sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Darüber hinaus können Tickets auch im Nationalpark-Infopunkt in Gemünd, Dreiborner Straße 59, Tel. 02444/2011, erworben werden.

Wer sich für ein Abonnement interessiert, kann sich mit Andrea Ehlen unter Tel. 02449/911618 in Verbindung setzen. Abos sind zum Preis von 120, 105 und 90 Euro erhältlich. Für Kurzentschlossene öffnet die Abendkasse im Foyer des Kurhauses an allen Abenden jeweils eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn, also um 19.30 Uhr. Weitere Informationen zu den einzelnen Stücken gibt es auf der Homepage der Theaterfreunde.