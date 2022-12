Bergneustadt – Wie die Mannschaft des Tischtennis-Bundesligisten TTC Schwalbe Bergneustadt für die Saison 2022/23 personell aussehen wird, zeichnet sich mehr und mehr ab. Nach der Vertragsverlängerung von Eigengewächs Benedikt Duda steht nun der erste Neuzugang fest: Omar Assar, zuletzt für den Champions League-Viertelfinalisten GV Hennebont (Frankreich) in der Box gewesen, schlägt ab Juli in der Burstenhalle auf. Der Ägypter unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Schwalbe-Sportwart Heinz Duda zeigte sich „sehr glücklich“ über die Verpflichtung des 30-jährigen Familienvaters, der in Düsseldorf lebt und trainiert. „Wir hoffen mit Omar die Mannschaft verstärkt und gleichzeitig die Last von den Schultern Benedikts weggenommen zu haben.“ Assar, der in der Bundesliga bereits für den Rekordmeister Borussia Düsseldorf aktiv war, wäre nominell sogar die Nummer eins bei den Oberbergern. Der mehrfache Afrikameister ist in der aktuellen Weltrangliste auf Position 25 zu finden – Benedikt Duda nimmt Platz 42 ein.

Zwei Spieler verlassen Club nach Saison

Auf der anderen Seite wird die treue Fangemeinde der Schwalben zwei Spieler am 13. April im Heimspiel gegen den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell ein letztes Mal im heimischen Trikot spielen sehen. Sowohl Alvaro Robles als auch Elias Ranefur verlassen den Klub nach der Saison. Robles kam im Jahr 2017 vom Liga-Konkurrenten ASV Grünwettersbach zu den Oberbergischen. Aus familiären Gründen entschied sich der Spanier dazu, seinen auslaufenden Kontrakt nicht verlängern zu wollen.



„Alvaro Robles möchte seinen Lebensmittelpunkt verändern und sich neu orientieren“, verriet Heinz Duda. „Er glaubt, eine bessere Alternative gefunden zu haben.“ Rückblickend auf die vergangenen fünf Spielzeiten sei der Doppelspezialist eine „Bereicherung für den Verein gewesen. Er kam als Nummer vier zu uns und hat sich in der Folgezeit zum zweitstärksten Spieler entwickelt“, erklärte Bergneustadts Sportwart. Diesen Status verlor Robles allerdings in der laufenden Saison an Alberto Mino.

Das könnte Sie auch interessieren:

Tischtennis Bundesliga Anzeige Benedikt Duda verlängert beim TTC Schwalbe Bergneustadt

Tischtennis-Bundesliga Anzeige TTC Bergneustadt verliert zuhause gegen Saarbrücken

TTC Bergneustadt empfängt Saarbrücken Anzeige Gelingt den Schwalben erneut ein Coup?

Die „Beziehung“ zwischen dem TTC Schwalbe Bergneustadt und Ranefur endet nach nur einer Saison. „Wir hatten höhere Erwartungen an Elias und sind deshalb zum Entschluss gekommen, ihm kein neues Angebot zu machen“, so Duda. Der Schwede gewann bislang nur gegen seinen Landsmann Mattias Falck (Werder Bremen). Die Personalplanungen bei den Schwalben sind damit noch nicht abgeschlossen. In Kürze sollen weitere Entscheidungen bekanntgegeben werden.