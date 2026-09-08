Sechsmal habe er in der vergangenen Saison jugendliche Schiedsrichter betreuen müssen, berichtete Manfred Hartmann, psychologischer Ersthelfer für Schiris, am Montagabend bei der Jugendleiterversammlung des Fußballkreises Berg in Vilkerath. Die Versammlung nutzte Hartmann, um erneut für einen respektvollen und disziplinierten Umgang mit Schiedsrichtern zu sensibilisieren. „Unser Ziel sollte in dieser Saison sein, die Zahl wieder auf null zu bringen“, appellierte er an die anwesenden Vereinsvertreter aus dem Oberbergischen und Rheinisch-Bergischen Kreis.

Probleme verlagern sich auf die Zuschauerränge

Dabei sind es nicht nur die Spieler, die sich bei Partien nicht immer im Griff haben. Das zeigte die kurze Statistik, die Marc Valbert, stellvertretender Vorsitzender des Kreissportgerichts, am Abend vorstellte. In der Saison 2025/26 landeten insgesamt 32 Fälle vor dem Kreissportgericht. Das sind erfreulicherweise deutlich weniger als in der Vorsaison (73). Was die Statistik aber auch belegt: Während die Zahlen überall deutlich runtergingen, ist sie im Zuschauerbereich leicht angestiegen.

Grobe Gewalt habe es zwar keine gegeben, aber: „Dort können wir große Probleme bekommen, wenn wir dem nicht entgegentreten“, betonte Valbert. Neben finanziellen Sanktionen möchte der Fußballkreis auf den versöhnlichen Austausch setzen. So riet Valbert den anwesenden Vereinsvertretern, sich – wenn nötig – über Freundschaftsspiele mit gemeinsamem Grillabend anderen Vereinen und deren Spielern, Trainern und Eltern anzunähern.

Unser Ziel sollte in dieser Saison sein, die Zahl wieder auf null zu bringen Manfred Hartmannpsychologischer Ersthelfer für Schiris, über seine sechs Einsätze in der vergangenen Saison

Wo der Austausch zuletzt wiederum super funktionierte, war beim Kreisjugendtreff Ende August. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 28 Vereinen nahmen daran teil, berichtete der Kreisjugendbeauftragte Georg Jesinghaus und warb dafür, darauf aufzubauen und der Jugend zuzuhören.

Darüber hinaus galt es allerei Regularien für die neue Spielzeit im Nachwuchsbereich zu klären. Die Saison startet am Wochenende. Thomas Engelberth, Vorsitzender des Jugendausschusses, berichtete dass die Anzahl der gemeldeten Teams für die neue Saison grundsätzlich stabil geblieben sei. Einen Rückgang gibt es bei den Jungen lediglich bei den A-Junioren, wo wegen zu wenig Meldungen erstmals keine Normalstaffel mehr zustande kommt.

Neues Spielformat bei den D-Junioren

Auch bei den Mädchen ist noch Luft nach oben. Beim Hallenkreispokal der Mädchen tut sich der Kreis Berg deshalb mit dem Rhein-Sieg-Kreis zusammen, „um auch den Mädels mehr Spielzeit in der Halle zu ermöglichen“, erläuterte Engelberth. Bei den Jungen werden dagegen noch Hallen gesucht, da die Kienbaumhalle in Gummersbach im Winter wegen Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung stehen wird.

Auf vielfachen Wunsch aus den Vereinen hatte der Jugendausschuss die Staffeleinteilungen und die Spielpläne diesmal frühzeitig veröffentlicht. Neu sind die sogenannten „Twin Games“ – also parallel stattfindende Spiele auf zwei Feldern – bei den D-Junioren. Im besten Fall soll dort jeweils mit Sieben gegen Sieben gespielt werden, aber auch kleinere Teams sind möglich. Das ganze ist ein Pilotprojekt mit 14 Mannschaften in zwei Staffeln.

Ob sich die „Twin Games“ künftig fest und verpflichtend in die Saisonpläne einfügen, werden die Erfahrungen mit dem neuen Format zeigen. Neu ist auch die Einteilung bei der U12. Wird in der Hinrunde noch getrennt in Ost und West gegeneinander gespielt, finden die Rückrundenspiele überregional statt, was zwar weitere Fahrten bedeutet, aber dem Wunsch der Vereine entspricht, die sich eine leistungsbezogene Einteilung gewünscht hatten, berichtete Engelberth weiter. Dem Wunsch sei man nachgekommen.

Zu beachten gibt es eine Reihe an Regeländerungen. Lagsan Selvanayagam vom Schiedsrichterausschuss erläuterte einige von ihnen kurz und knapp. Unter anderem soll durch schnellere Aus- und Einwechselungen sowie einen Fünf-Sekunden-Countdown beim Einwurf und Abstoß das Zeitspiel verhindert werden. Die Versammlung am Montag nutzte Florian Kalk zudem, um sich vorzustellen. Der Lehrer aus Reichshof ist künftig für den Schulfußball im Kreis Berg zuständig und wird Kooperationen zwischen Vereinen und Schulen unterstützen.

Termine 2026/27

Saisonstart D bis A Jugend: 11. bis 13. September; Pokal Vorrunde: 15. bis 17. September; Start Kinderspielfeste: 19. September; Letzter Spieltag Hinrunde: 13. Dezember; Start Rückrunde: 19. bis 21. Februar 2027.

Der Bambini-Supercup im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums des Fußballkreises Berg wurde auf den 17. Oktober verschoben. Ausrichter ist die SG Morsbach/Holpe-Wallerhausen.