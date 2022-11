Gummmersbach – Davor Rokavec ist ab der kommenden Handballsaison 2022/23 der neuer U19-Trainer des VfL Gummersbach. Wie der Verein mitteilt, erhält der Kroate beim VfL einen Zwei-Jahres-Vertrag. Er übernimmt somit das Amt von Timm Schneider, der nach Hüttenberg gewechselt ist, und Anel Mahmutefendic, der laut Verein seit Sommer die Gesamtleitung des Anschlussbereichs der Akademie und somit den Teams der U23 und der U19 innehat.

Rokavec stand einst selbst als Spieler auf der Platte

In seiner Zeit als Spieler stand Davor Rokavec bereits für verschiedene Teams in der höchsten Spielklasse Kroatiens sowie in Spanien auf der Platte. Als Trainer möchte er vor allem die Nachwuchsarbeit fördern. In Kroatien baute Rokavec unter anderem die Akademie von RK Zagreb mit auf.



„Man kennt mich als Trainer, der die Arbeit mit jungen Spielern mag und das möchte ich auch in Gummersbach zeigen. Selbst in Kroatien weiß man, dass die Menschen in Gummersbach den Handball lieben und leben. Für einen ambitionierten Trainer wie mich ist das das perfekte Terrain“, äußert sich der neue U19-Coach.

Erste Trainerstation in Deutschland

Für Davor Rokavec ist Gummersbach die erste Trainerstation in Deutschland. „Als ich vom VfL hier her eingeladen wurde und mir die Bedingungen der Handballakademie vor Ort anschauen konnte, hatte ich keine Zweifel, dass ich diese Aufgabe annehmen möchte“, sagt der 42-Jährige, der sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele junge Spieler ins Profiteam zu bringen.

Anel Mahmutefendic, der zuletzt die U19 trainiert hatte, freut sich über seinen Nachfolger. „Ich bin sehr froh, dass wir Davor für die U19-Mannschaft unseres Anschlusskaders gewinnen konnten“, wird er zitiert. Rokavec bringe ein hohes Level an Kompetenz und Erfahrung mit.



„In Zusammenarbeit mit dem Trainerteam der Bundesliga, unserem U23-Coach Goncalo Miranda oder auch Jan Schwenzfeier, der die U17 betreut, wird er uns helfen, weitere Spieler aus der Akademie an unsere Bundesligamannschaft heranzuführen“, äußert sich Mahmutefendic weiter. Jan Schwenzfeier wird auch das Co-Traineramt im U19-Team übernehmen. (lth)