„Klappe auf!" in Bergheim: Satire über Donald Trump gewinnt Jugendfilmwettbewerb

Bergheim -

Zum sechsten Mal hieß es „Klappe auf!“. Und zum zweiten Mal musste der Premierenabend des Jugendfilmwettbewerbs online stattfinden. Acht Kurzfilme hatten Jugendliche zum Thema „Freundschaft“ eingereicht. Von Krimis bis zu einem Musikvideo war alles dabei.

Bei dem Wettbewerb, der von der Stadtverwaltung organisiert wird, können Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 26 Jahren Filme in den Kategorien Amateur und Semiprofessionell zu einem vorgegebenen Motto einreichen. Die Beiträge wurden von einer Jury bewertet und mit einem Preisgeld von insgesamt 1800 Euro ausgezeichnet. Dazu kam ein Publikumsvoting. Dem Publikum gefiel der Jugendkrimi „Die schlauen Füchse – Giftiges Verbrechen“ des Jugendcafés Uentrop am besten. Der Kurzfilm handelt von einer Detektivgruppe, die ein Umweltverbrechen aufdeckt.

Bergheimer Filmemacher: Niemand mag Donald Trump

Einer der von der Jury ausgezeichneten Filme ist „El Presidente“ von Linus König und Raphael Chassé. Das Werk ist ein satirisches Musikvideo über Donald Trump, der einen Mexikaner an der Einreise in die USA hindern will. Dabei verläuft sich der ehemalige US-Präsident im Grenzgebiet, freundet sich mit dem Mexikaner an und merkt, dass er außer seinem neuen Freund niemanden hat, der ihn wirklich mag. Maria Motz, Theaterpädagogin und Mitglied der Jury, bezeichnete den Film als „schlaue und überaus witzige Satire“, die „durch die selbstkomponierten Lieder besticht“.

In der Kategorie Semiprofessionell gewann „Ich wünschte, du wärst hier“. Macher des Films ist eine Gruppe, die sich MJA Bergheim nennt und aus einem Workshop in den Sommerferien kennt. Der Film dreht sich um zwei Mädchen, von denen das eine seiner Freundin im Streit an den Kopf wirft: „Ich wünschte, du wärst weg“, woraufhin ihre Freundin verschwindet. Die Geschichte verdeutlicht, wie wichtig Freunde sind und dass unser Leben ohne sie deutlich ärmer wäre. Und eine gute Freundschaft – auch das zeigen die Filmemacherinnen – übersteht auch Tiefpunkte.

Bei allen Filmen war spürbar, wie viel Arbeit die Jugendlichen in ihre Werke gesteckt haben. Die Jury musste nach eigener Aussagen bei einigen Filmen lange diskutieren. Beim Siegerfilm seien sich alle jedoch weitgehend einig gewesen.

Durch den Abend führten Nina Trumm und Manuel Hetzinger, die die Zuschauer dazu aufriefen, ihre Wunschthemen für das nächste Jahr auf Instagram unter dem Hashtag #klappeauf 2021 zu nennen.