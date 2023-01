Erftstadt – Am ersten Wochenende im April ist es eng auf den Straßen nicht nur in und um Erftstadt. Auch andere Kommunen im Kreis bekommen es zu spüren, dass die Autobahnen 1 und 61 noch einmal gesperrt werden, auch wenn großräumige Umleitungen ausgewiesen werden. In Fahrtrichtung Norden kann man am Bliesheimer Kreuz nur auf die A553 weiterfahren, auch die Gegenrichtung ist gesperrt.

An dem Wochenende wird die Brücke abgerissen, die zwischen Bliesheim und Friesheim über die Autobahn führt. Vor zwei Wochen war sie bei einem Lastwagenunfall so schwer beschädigt worden, dass ein Neubau unumgänglich wurde.



A1, A4, A61: Zahlreiche Einschränkungen rund um Erftstadt

Die Regelungen gelten laut Autobahn GmbH von Freitag, 1. April, 22 Uhr, bis Montag, 4. April, 5 Uhr.

Gesperrt sind:

A1 in Fahrtrichtung Euskirchen von der Anschlussstelle Frechen bis zum Autobahnkreuz Bliesheim

A 61 in Richtung Koblenz vom Kreuz Kerpen bis zum Kreuz Bliesheim

A1/A61 in Richtung Venlo vom Kreuz Bliesheim bis zur Anschlussstelle Gymnich

A1/A61 in Richtung Dortmund ab Kreuz Bliesheim bis zur Anschlussstelle Hürth (A1)

Um die umliegenden Orte zu entlasten und den Verkehr weiträumig zu lenken, gibt es weitere Einschränkungen:

Von der A1, Fahrtrichtung Euskirchen, ist die Abfahrt Weilerswist-West gesperrt.

Im Autobahnkreuz Köln-West kann die Verbindung von der A4 aus Aachen kommend zur A1 in Richtung Euskirchen nicht befahren werden.

Auf der A4 in Richtung Aachen ist die Anschlussstelle Kerpen gesperrt.

Als großräumige Ausweichstrecken werden die rechtsrheinische A3, ab Koblenz in Richtung Norden die A48 und die A3 sowie ab Meckenheim die A565 empfohlen.

Wann die Brücke neu gebaut wird und wie der Verkehr dabei laufen soll, ist noch unklar.

Bagger streifte Brücke zwischen Bliesheim und Friesheim

Die Ursache für den Brückenabriss ist eher banal, auch wenn die Folgen gravierend sind: Ein Bagger auf einem Tieflader hat am Freitagabend, 11. März, die Brücke gestreift. Wieso die Ladung zu hoch war für die ganz normale Brückenkonstruktion, ließ sich nicht klären. Der Bagger rutschte von der Ladefläche. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt, die Autobahnpolizei registrierte den Vorfall lediglich als Ordnungswidrigkeit.