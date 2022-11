Pulheim – In dieser Übersicht stellen wir Veranstaltungen in Pulheim vor und verraten, was sonst so los ist in den Stadtteilen. Wichtige Termine und Meldungen finden Sie hier.

Pulheim

Spende für HJospiz-Verein

Siegbert Renner, Vorsitzender der Senioren-Union Pulheim, klingt zufrieden: Beim 24. Benefizkonzert im voll besetzten Pfarrsaal von St. Kosmas und Damian kamen 1700 Euro an Spenden für den Pulheimer Hospizverein zusammen. Nach pandemiebedingter zweijähriger Unterbrechung habe das Publikum ein unterhaltsames Programm erlebt, schildert Siegbert Renner. Mitwirkende waren der Pulheimer Kinder- und Jugendchor, die Musikkapelle „Die Spätzünder“ sowie der Vortragskünstler Klaus Strathmann. Der Hospiz-Vorsitzende Dr. Wolfgang Lerch habe allen Unterstützern herzlich gedankt.

SPD will Fragen zu Stromausfall klären

Sind Feuerwehr und Hilfsdienste in Pulheim auf den Fall eines umfassenden Stromausfalls technisch vorbereitet? Wie steht es im Katastrophenfall um die Wasserversorgung? Wie werden Lebensmittel und Medikamentenversorgung sichergestellt? Auf diese und ähnliche Fragen fordert die Pulheimer SPD-Fraktion Antworten von Bürgermeister Frank Keppeler. "Wir alle hoffen, dass derartige Szenarien nicht Ernstfall werden," sagte Sylvia Fröhling, Fraktionsvorsitzende der SPD im Pulheimer Rat. "Allerdings wollen wir sichergestellt wissen, dass unsere Stadt und ihre Verwaltung für den Fall eines Blackouts vorbereitet und die Bevölkerung entsprechend informiert ist." Das Thema werde in der nächsten Sitzung des Stadtrates am Dienstag, 8. November, behandelt. (aj)

Lars Becker ist neuer Ober­meis­ter

Nach 36 Jahren an der Spitze der Dachdecker-Innung Rhein-Erft gab Obermeister Johannes Abs sein Amt ab. Zum Nachfolger wählten die Innungsmitglieder einstimmig Lars Becker. Auch der stellvertretende Obermeister Michael Nebeler stand nicht mehr zur Wahl. Nachfolger ist Markus Plötz.

Verabschiedet wurde Abs nicht nur von Mitgliedern der Dachdecker-Innung, sondern auch vom Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und Präsident der Handwerkskammer zu Köln, Hans Peter Wollseifer. "Du hast den Laden zusammengehalten und Dich auch immer kritischen Stimmen der Kollegen gestellt. Dabei ist es Dir gelungen, die Diskussionen immer zu einem guten Ergebnis zu führen", sagte Wollseifer.

Lars Becker ist 45 Jahre alt, führt einen Familienbetrieb in Stommeln in fünften Generation. Im Vorstand der Dachdecker-Innung arbeitet Becker bereits seit fünf Jahren aktiv mit, vor drei Jahren wählten ihn die Mitglieder zum stellvertretenden Obermeister.

Abs und Becker kennen sich seit vielen Jahren, beide kommen aus Stommeln. Der Vater von Abs hatte seine Ausbildung im Betrieb von Beckers Großvater absolviert. (jes)

Fahrräder zum Mieten nun auch in Pulheim

Die weißen Mietfahrräder mit dem orangefarbenen Schriftzug „mobic“ auf dem Speichenschutz und dem Gepäckfach am Lenker sind nun auch in Pulheim verfügbar. Neben Pulheim bieten die Städte Bedburg, Bergheim, Erftstadt, Frechen und Kerpen die Mietfahrräder der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft (REVG) an.

Das Ausleihen ist denkbar einfach: Wer ein Fahrrad mieten möchte, muss sich zunächst über die App der REVG bei der 2004 gegründeten Nextbike GmbH mit Sitz in Leipzig registrieren. Sie gilt als Marktführer unter den Unternehmen, die Fahrradverleihsysteme anbieten. Sobald man registriert ist und die für die Bezahlung notwendigen Daten hinterlegt hat, muss nur noch der auf dem Fahrrad aufgedruckte QR-Code gescannt werden, und die Fahrt kann losgehen. 30 Minuten kosten einen Euro. Maximal berechnet Nextbike neun Euro für 24 Stunden fällig. Wer das Mietfahrrad zwischen 17 und 8 Uhr, also über Nacht zu Hause behält, zahlt einen Nachttarif in Höhe von drei Euro. Der monatliche Tarif beträgt zehn, der Jahrestarif 60 Euro. Abonnentinnen und Abonnenten von Job- und Monatstickets haben einen Preisvorteil. Für sie sind die ersten 30 Minuten kostenfrei, der Nachttarif beträgt einen Euro. Mobic sei ein zusätzliches Angebot, das noch mehr Mobilität und Flexibilität im Stadtgebiet ermögliche, so Bürgermeister Frank Keppeler.

An vielen Stationen können Fahrräder ausgeliehen werden. Copyright: Stadt Pulheim

An diesen 22 Stationen können Fahrräder ausgeliehen und zurückgegeben werden: Pulheim – Bahnhof, Marktplatz, Pariser Straße, Segmüller-Allee, Industriestraße, Albrecht-Dürer-Straße, Hackenbroicher Straße, Orrer Straße, Siemensstraße, Saphirallee, Aurikelweg und Sonnenallee; Stommeln – Bahnhof, Venloer Straße, Nettegasse, Tannenweg; Stommelerbusch – Hahnenstraße; Sinnersdorf – Kölner Straße; Geyen – Von-Frentz-Straße; Sinthern – Weißer-Flieder-Platz; Dansweiler – Lindenplatz; Brauweiler – Abtei. Folgende Stationen werden noch fertiggestellt: Pulheim – Otto-Lilienthal-Straße, Brauweiler – Bonnstraße, Brauweiler, Donatusstraße.

Züge fallen erneut aus

Die Deutsche Bahn erneuert Gleise und Weichen auf der Strecke zwischen Köln-Ehrenfeld – Pulheim – Rommerskirchen/Mönchengladbach. Auch Oberleitungen sollen überprüft und repariert werden. Die für den Zeitraum Freitag, 14. Oktober, ab 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 10. November, 0.30 Uhr, angekündigten Bauarbeiten wirken sich auf den Fahrplan aus. Da Streckenabschnitte gesperrt werden müssten, auch wegen Brückenarbeiten in Stommeln, sei es leider unvermeidlich, dass Züge der Linien RE8 und RB 27 ausfallen, teilt die Deutsche Bahn mit. Stattdessen will das Unternehmen Busse einsetzen.

Züge der Linien RE 8 und der RB 27 fallen erneut aus. Copyright: Maria Machnik

Details zum Fahrplan werde das Unternehmen rechtzeitig bekannt geben, so eine Bahnsprecherin. Die Bau-Hotline ist unter 0202/51562515 erreichbar.

Stadt gibt Gewinner demnächst bekannt

Mehr als 20 Bewerbungen sind für den Wettbewerb "Mein naturnaher Vorgarten" im Rathaus eingegangen. Voraussichtlich nach den Sommerferien gibt die Stadtverwaltung bekannt, wer den Wettbewerb gewonnen hat. Für die Gewinnerinnen und Gewinner gibt es Gutscheine einer Garten- und Baumschule beziehungsweise eines Gartenfachhandels im Wert von 500 Euro für den ersten Platz, 200 Euro für den zweiten Platz und 100 Euro für den dritten Platz. Einen Wert von jeweils 25 Euro haben die Gutscheine für die Teilnehmer auf den Plätzen vier bis zehn.

Wunsch-Kita angeben

Das Anmeldeverfahren für das Kindergartenjahr 2023/2024 läuft. Noch bis Freitag, 4. November, können Eltern online, im Kita-Navigator, einen Platz in einer Wunsch-Kita vormerken lassen. Am Freitag, 2. Dezember, verschicken die Kitas die Zusagen. Die Eltern wiederum müssen den Kitas dann bis zum 10. Januar Bescheid geben, ob sie den Platz annehmen wollen. Das Nachrückverfahren für freie Kita-Plätze beginnt am 13. Januar. Eltern können sich sofort nach der Geburt ihres Kindes für eine oder mehrere Einrichtungen vormerken lassen. Informationen zum Anmeldeverfahren gibt es im Internet.

Die Anschriften und Kontaktdaten aller Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet stehen im Kita-Navigator sowie auf der städtischen Internetseite. Termine für die "Tage der Offenen Tür" in den Kindertagesstätten sind auf der Startseite des Kita-Navigators unter dem Button "Wichtige Informationen Ihres Jugendamtes" hinterlegt.

Training für Menschen mit Demenz

Vor drei Jahren hat die Leichtathletik- und Fitnessabteilung des Pulheimer SC das Programm Bewegung, Sport und Spiel für Menschen mit Demenz im Früh- und Mittelstadium gestartet. Jetzt sind Plätze frei. Die Gruppe trainiert mittwochs, 15 bis 16 Uhr, im PSC-Kraftwerk, Zur offenen Tür 15. Teilnehmen können nur Vereinsmitglieder. Sie zahlen pro Monat zwölf Euro, ab dem 65. Lebensjahr sind elf Euro fällig. Die Mitgliedschaft ist spätestens nach der zweiten Probestunde zu beantragen. Begleitende Angehörige können an dem Programm teilnehmen. Allerdings werde für sie aus versicherungstechnischen Gründen ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von vier Euro pro Monat erhoben, teilt der Verein mit. Anmeldung in der Geschäftsstelle der Leichtathletik- und Fitnessabteilung, Zur offenen Tür 11, unter 02238/9579133 oder per E-Mail.

Energieberatung auch online

Die nächsten freien Termine für die Energieberatung im Pulheimer Rathaus gibt es erst wieder im September. Für diejenigen, die nicht so lange warten möchten, startet die Verbraucherzentrale NRW im Juli eine Online-Vortragsreihe. Zweimal pro Monat informieren Energieberaterinnen und -berater jeweils um 18 Uhr über die Themen „Solarstrom produzieren und nutzen“ sowie „Besser heizen für Klima und Geldbeutel“ und beantworten Fragen. Die Termine zum Thema Solarstrom: 7. und 17. November, 5. und 15. Dezember. Die Termine zum Thema besser heizen: 10. und 15. November, 8. und 13. Dezember.

Die Verbraucherzentrale NRW informiert über Solarstrom. Copyright: dpa-tmn

Die Zugangslinks sind online abrufbar. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Fragen beantwortet Ella Schabram, Klimaschutzmanagerin der Stadt, unter 02238/808642 oder per E-Mail.

Brauweiler

Parken für 50 Cent die Stunde

Wer sein Auto auf dem Parkplatz hinter der Abteipassage abstellen möchte, muss schon bald Parkgebühren zahlen. Von Dienstag, 15. November, an werden pro Stunde 50 Cent fällig. Das Ganze sei ein Pilotprojekt, sagt Reiner Freigeber in einem Telefonat. Er ist Geschäftsführer der Dana Invest GmbH, die an der Objektgesellschaft Brauweiler GmbH beteiligt ist. Letztere ist Eigentümerin der Abteipassage und möchte diese durch einen Neubau – das Abteiquartier – ersetzen. „In den letzten drei oder vier Jahren haben wir den Parkplatz unentgeltlich zur Verfügung gestellt.“ Nun wolle man herausfinden, ob ein bewirtschafteter Parkplatz an der Stelle überhaupt angenommen werde. Die 50 Cent würden der Höhe der Parkgebühren entsprechen, die die Stadt in der öffentlichen Tiefgaragenebene unter dem geplanten Abteiquartier erheben wolle. Es wären allerdings nicht die ersten gebührenpflichtigen Stellplätze im Abteiort.

Erreichbar ist der Parkplatz nur noch von der Ehrenfriedstraße. Copyright: Maria Machnik

Der Parkplatz hinter der Abteipassage wird von Mitte November an nur noch von der Ehrenfriedstraße aus erreichbar sein. Die Zufahrt über die Kaiser-Otto-Straße und vorbei an der Rewe-Filiale wird geschlossen. Um zu verhindern, dass dort doch Autos fahren, würden Poller aufgestellt.

Neue Packstation im Abteiort

Die Deutsche Post DHL Group hat eine Packstation mit 119 Fächern an der Erfurter Straße 1, neben der Aldi-Filiale, eröffnet. Wer sie nutzen möchte, muss sich online anmelden. War die Anmeldung erfolgreich, erhalten die Kunden eine Kundenkarte. Fortan können sie bei jeder Bestellung angeben, wo sie ihre Pakete abholen möchten. Sie werden per E-Mail oder per App informiert, wenn die Sendung abholbereit sind.

Neue Packstation Copyright: dpa

Besichtigungen zur vollen Stunde

Die Abtei Brauweiler kann wieder besichtigt werden. Wie der Landschaftsverband Rheinland mitteilt, ist der Eintritt an jedem Werktag möglich um 9 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr, am Wochenende um 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr.

Die Gedenkstätte erinnert an den NS-Terror. Copyright: Patrick Führer

Die Gedenkstätte ist ebenfalls wieder zugänglich. Interessierte können sie werktags um 10 Uhr, 12 Uhr und 16 Uhr sowie am Wochenende um 11 Uhr und 15 Uhr besuchen. Tickets gibt es im Abtei-Shop am Eingang der Abtei oder im Internet.

Arbeiten auf Bernhardstraße dauern länger

Die Bauarbeiten sind drei Monate hinter dem Zeitplan. Die Verzögerungen erklärt ein Sprecher der Rheinenergie mit Problemen mit der Schranke an der Umleitungsstrecke für Linienbusse sowie Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge, außerdem mit nachträglichen Untersuchungen des Baugrunds entlang der Leitungstrasse. Witterungsbedingt hätten die Hausanschlüsse erst später verlegt werden können, auch sei ein Dienstleister mit einer Zulassung für Arbeiten an Mittelspannungsnetzen schwer zu finden gewesen.

Die Bauarbeiten auf der Bernhardstraße dauern länger. Copyright: Maria Machnik

Das Unternehmen Rheinenergie hatte sich vor Jahren bereiterklärt, die erforderlichen Bauarbeiten aller Versorgungsunternehmen zu koordinieren. Sofern es nun keine weiteren unerwarteten Vorkommnisse gibt, sind bis Ende des Jahres die Strom-, Erdgas-, Wasser- und Telekommunikationsleitungen erneuert. Dann könnte auch der eigentliche Umbau der Bernhardstraße beginnen.

Stommeln

Geänderte Öffnungszeiten

Bis auf Weiteres gelten an den Wochenenden im Hallenbad der Aquarena, In den Benden, geänderte Öffnungszeiten. Da nach Angaben der Stadt Personal ausfällt beziehungsweise fehlt, ist es samstags von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr und sonntags sowie an Feiertagen von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Derzeit sei es für die Aquarena wie auch für einen Großteil der umliegenden Bäderbetriebe eine große Herausforde-rung, qualifiziertes Fachpersonal zu finden. "Derzeit sind Stellen als Fachangestellte beziehungsweise Fachangestellter für Bäderbetriebe ausgeschrieben", so Stadtsprecherin Ruth Henn.

Die Sauna in der Aquarena bleibt geschlossen. (Symbolbild) Copyright: dpa

Bis auf Weiteres bleibt die Sauna in der Aquarena geschlossen. Dies habe der von Bürgermeister Frank Keppeler geleitete Stab außergewöhnliche Ereignisse (SaE) beschlossen, so Stadtsprecherin Ruth Henn. Ende August hatte das Gremium beschlossen, dass die Sauna bis Ende September nicht öffnen wird. Mit Blick auf den Energieverbrauch hat der SaE nun aber beschlossen, die Sauna in der Bäderlandschaft In den Benden vorerst nicht wieder zu öffnen. Für den Betrieb werden nach Angaben der Stadt täglich rund 1100 Kilowattstunden Strom benötigt. „Wie mit der Weihnachtsbeleuchtung verfahren werden soll, wird innerhalb der Verwaltung geprüft“, teilte die Stadtsprecherin weiter mit.

Darüber hinaus hätten die Mitglieder des SaE – darunter Tim Schweren, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Pulheim – die ersten Ergebnisse der Arbeitsaufträge aus dem Treffen im August zusammengetragen. Wie Ruth Henn berichtete, habe sich der Stab insbesondere mit der Frage beschäftigt, wie sich die Stadt auf einen längeren Stromausfall vorbereiten könne und wie Feuerwehr und Rettungsdienste unter solchen Bedingungen weiter arbeiten können. Dafür sei es notwendig, technische Geräte anzuschaffen. Henn: „Es laufen auch Abstimmungen mit dem Rhein-Erft-Kreis.“ Außerdem sollten Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden. Es werde geprüft, wo und wie diese eingerichtet werden können. Über die Ergebnisse dieser Überlegungen werde der SaE in wenigen Wochen beraten.

Kirchtalsweg wird gesperrt

Die DB Netz AG erneuert die Eisenbahnbrücke am Kirchtalsweg im Mühlenort. Das hat nach Angaben der Stadt zur Folge, dass die Unterführung und der westlich der Bahn liegende Abschnitt des Kirchtals-weges von Montag, 10. Oktober, bis Samstag, 3. Dezember, gesperrt sind.

Die Deutsche Bahn erneuert die Eisenbahnbrücke am Kirchtalsweg. Copyright: Maria Machnik

Die von der Sperrung unmittelbar betroffenen Anliegerinnen und Anlieger – darunter auch der Bioland-Hofladen – seien über den Rheidter Weg und den dort parallel zur Bundesstraße 59 abgehenden Weg anfahrbar. Die Umleitung sei ausgeschildert.