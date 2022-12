Rhein-Sieg-Kreis – Die Kreisverwaltung richtet für die Impfung von Kindern gegen das Coronavirus eine eigene Impfstelle ein. Wie schon beim inzwischen wieder geschlossenen Impfzentrum kooperiert der Kreis dafür mit der Sankt Augustiner Asklepios Kinderklinik.



Beide Partner haben für die Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren inzwischen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Über Details der Zusammenarbeit wollen Landrat Sebastian Schuster und Klinik-Geschäftsführerin Stefanie Wied die Öffentlichkeit am Mittwoch informieren.



Eine weitere Impfstelle für ältere Impfwillige hat der Rhein-Sieg-Kreis am Dienstag in Meckenheim eröffnet. In den Räumen des ehemaligen Meckenheimer Jugendamtes dort täglich bis zu 480 Impfungen verabreicht werden.



Sogar 600 Impfungen täglich sind in der rechtsrheinischen Impfstelle möglich. Sie wurde bereits am 30. November in einem ehemaligen Restaurant im Huma-Einkaufszentrum in Sankt Augustin eröffnet. Geöffnet sind beide Impfstellen dienstags bis samstags von 12 bis 18 Uhr. (pf)