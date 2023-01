Köln – Die Freude über die Ankunft an der magischen 40-Punkte-Marke währte nicht besonders lang: Nur wenige Tage nach dem 1:0-Erfolg des FC Viktoria in der Dritten Liga bei den Würzburger Kickers musste sich ein Großteil der Mannschaft und des Trainerstabs in Quarantäne begeben, wie Kölns Trainer Olaf Janßen während der Woche verkündete: „Insgesamt sind es wohl 20 Personen, die positiv auf Corona getestet wurden“, bemerkte der 55-Jährige. „Berücksichtigt man dazu noch die verletzten Spieler, würden wir im Moment gerade einmal fünf gesunde Jungs auf den Platz bekommen.“



Der für Freitag geplante Test beim Bundesligisten FSV Mainz 05 wurde bereits abgesagt; ob die nächste Meisterschaftspartie am 2. April (14 Uhr, Sportpark Höhenberg) gegen Borussia Dortmund II stattfinden kann, steht noch in den Sternen. „Stand heute gehe ich davon aus, dass wir frühestens nächsten Mittwoch wieder trainieren können“, erklärt Janßen.



Andreas Rettig freut sich, dass das Finale um den FVM-Pokal in Höhenberg stattfindet. Copyright: Herbert Bucco

Trotz der Krankheitsfälle ist Viktorias Coach rundum zufrieden mit der sportlichen Entwicklung seines Teams: „Die Mannschaft brennt ohne Ende, wird weiterhin alles raushauen und zeigen, wozu sie in der Lage ist.“



Am Dienstagabend fand überdies die Auslosung für das Halbfinale im Mittelrheinpokal statt: Die Viktoria hatte Losglück und zog mit dem Landesligisten 1. FC Spich einen durchaus dankbaren Gegner. Die Partie wird am 20. April in Troisdorf stattfinden. Abgesehen davon gab der Verband bekannt, dass die Endspiele fortan nicht mehr im Bonner Sportpark Nord, sondern im Sportpark Höhenberg ausgetragen werden.

Finale findet bis 2026 in Höhenberg statt



In den kommenden fünf Jahren, bis 2026, wird die 10 000 Zuschauer fassende Arena im Rechtsrheinischen aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen in Bonn neue Finalstätte sein – das diesjährige Endspiel wird am 21. Mai im Rahmen des Finaltags der Amateure erstmalig in Höhenberg stattfinden; am besten mit Beteiligung des Heimatvereins FC Viktoria, wie Andreas Rettig, Vorsitzender der Geschäftsführung, sagt: „Die Entscheidung des FVM freut uns natürlich. Gerne wären wir schon zur Premiere in Höhenberg auch auf dem Rasen Gast in unserer eigentlichen Heimspielstätte.“