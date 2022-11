Köln – Birger Verstraete postete am Samstag bei Instagram ein Foto aus Oostende. Das zeigte den Belgier und seine Familie beim Bowling. Ein Post mit Symbolcharakter, denn zeitgleich kämpften seine Teamkameraden beim 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt um den Klassenerhalt.

Der 26-Jährige verlässt also wie angekündigt den 1. FC Köln und wechselt zurück in seine belgische Heimat. Der FC einigte sich mit Royal Antwerpen auf eine Ausleihe des Spielers für die kommende Saison mit anschließender Kaufoption. Da die Saison in Belgien im August starten soll, stellt der FC Birger Verstraete bereits ab der kommenden Woche für das Training frei. „Birger will und muss spielen, so wie jeder Fußballprofi. Dies konnten wir ihm nicht ermöglichen, und dann ist es besser, ehrlich miteinander zu sein und eine gute Lösung zu finden. Wir sind froh, dass das gelungen ist und wünschen Birger privat und sportlich nur das Beste“, erklärte FC-Sportchef Horst Heldt.

„Sehr dankbar“

Birger Verstraete räumte ein, dass es in Köln nicht wie erhofft für ihn gelaufen ist. „Ich bin dem FC sehr dankbar, dass ich die Chance hatte, die Bundesliga und diesen besonderen Club mit seinen großartigen Fans kennenzulernen. Leider hat es in dieser Saison nicht so funktioniert, wie alle Seiten sich das vorgestellt hatten. Für mich ist es wichtig, wieder regelmäßig zu spielen und diese Möglichkeit sehe ich in Antwerpen.“

Birger Verstraete war im Sommer 2019 für 4,5 Millionen Euro nach Köln gewechselt und bestritt in der laufenden Saison zehn Pflichtspiele. Eine Knie-OP und eine Augenerkrankung warfen den Sechser allerdings ab dem Herbst 2019 zurück. (Sam)