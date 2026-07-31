Die Telekom Baskets Bonn haben ihre Kaderplanung abgeschlossen, der Basketball-Bundesligist verpflichtete Aleksa Kovacevic. Der Aufbauspieler kommt von den Baskets Koblenz aus der 2. Liga nach Bonn und unterzeichnete bis Sommer 2028. Zudem werden die Baskets als erste deutsche Mannschaft zu Testspielen nach Japan reisen.

Es deutet sich der nächste „Steal“ der Baskets an, also die Verpflichtung eines Spielers, den nicht jeder auf dem Schirm hatte, der aber voll einschlägt. Zwei Gründe gaben den Ausschlag für eine Zusammenarbeit. Zum einen kennt Baskets-Trainer Marko Stankovic den 24-Jährigen aus der gemeinsamen Zeit bei den Merlins Crailsheim, zum anderen gilt Kovacevic sowohl in der Liga als auch in der Champions League nach drei Spielzeiten im Crailsheimer Jugendbereich als „Local Player“, der keinen Ausländerplatz belegt.

Stankovic erinnert sich: „Ich kenne Aleksa bereits aus meiner Zeit als Jugendtrainer in Crailsheim. Er ist mit unserem Spielstil vertraut und bringt erste Erfahrungen auf Bundesliga-Niveau mit. Er kommt sehr motiviert nach Bonn, um sich individuell weiterzuentwickeln und seinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten.“

Kovacevic lief bereits für 68 Mal in der 1. Liga für Crailsheim und den Mitteldeutschen BC auf, mit dem er 2025 den Pokalsieg feierte. Um mehr Spielpraxis zu sammeln, entschied sich der gebürtige Serbe für den Gang in die Zweitklassigkeit nach Koblenz. Dort blühte er auf.

In der vergangenen Saison absolvierte der 1,90 Meter lange Aufbauspieler 29 Einsätze in der ProA und erzielte für Koblenz 9,5 Punkte, angelte sich drei Rebounds, gab drei Assists und verbuchte einen Steal pro Spiel. Er wird sich mit Grayson Murphy, Joel Aminu und John-Michael Wright um den Spielaufbau kümmern: „Wir sind überzeugt, dass Aleksa die körperlichen, taktischen und technischen Voraussetzungen mitbringt, um sich auf diesem Niveau zu behaupten. Darüber hinaus hat er als Kapitän verschiedener serbischer Jugendnationalmannschaften, die bei Europa- und Weltmeisterschaften erfolgreich waren, unter Beweis gestellt, dass er Verantwortung übernimmt, eine hohe Arbeitsmoral besitzt und den Teamerfolg über persönliche Interessen stellt“, sagt Stankovic.

Kovacevic wurde 2002 im serbischen Valjevo geboren. Mit 14 Jahren wechselte er in die Nachwuchsabteilung von Partizan Belgrad, ehe es ihn 2017 zu den Crailsheim Merlins zog, wo er in der JBBL, NBBL, Regionalliga und schließlich auch Bundesliga von Stankovic trainiert wurde. In der Saison 2023/24 kehrte er für eine Spielzeit in seine Heimat zurück und stand in 28 Partien für den serbischen Erstligisten KK Sloga Kraljevo in der Starting Five.

„Wir freuen uns, dass wir mit Aleksa einen Spieler verpflichten konnten, der sowohl sportlich als auch menschlich zu unserem Anforderungsprofil passt. Er hat seine Karriere bislang sehr bewusst gestaltet. Nach seinen ersten Schritten in der Bundesliga hat er die Entscheidung getroffen, in der ProA mehr Verantwortung zu übernehmen und Spielpraxis zu sammeln. Dort hat er sich das Niveau erarbeitet, um nun den nächsten Schritt in der Bundesliga zu gehen“, sagt Sportdirektor Savo Milovic. Der Neuzugang wird die Trikotnummer 11 tragen.

Vom 1. bis 8. September reisen die Baskets nach Japan, um beim B. League Global Invitational 2026 in der Präfektur Nagasaki zwei Testspiele gegen den japanischen Meister Nagasaki Velca auszutragen. Die Begegnungen sind Teil der Partnerschaft zwischen der Bundesliga und der japanischen B. League. Die Partien finden am Freitag, 4. September, um 19 Uhr Ortszeit sowie am Sonntag, 6. September, um 15 Uhr Ortszeit in der Happiness Arena statt, Nagasakis Heimspielstätte.

Für die Telekom Baskets ist die Japan-Reise der zweite Asien-Aufenthalt, bereits im September 2023 vertrat der damalige Champions-League-Sieger Deutschland beim FIBA Intercontinental Cup in Singapur und traf dort auf Spitzenteams aus Asien und von anderen Kontinenten.

Vorbereitungstermine: 2.8.: Spielerankunft in Bonn, 2.8. bis 4.8. - Medizinchecks, 4.8. erstes Training, 6.8. Baskets Media-Day, 8.8. bis 14.8. Trainingslager in Rogla/Slowenien, 21.8. Heimtest gegen die Skyliners Frankfurt, 18 Uhr (nicht-öffentlich), 27.8. Heimtest gegen die Gladiators Trier, 18 Uhr (nicht-öffentlich), 30.8. Heimtest gegen Filou Oostende, 17 Uhr (nicht-öffentlich), 1.9. bis 8.9. B. League Invitational in Nagasaki/Japan, 4.9. Testspiel gegen Nagasaki, 12 Uhr deutscher Zeit (öffentlich), 6.9. Testspiel gegen Nagasaki, 8 Uhr deutscher Zeit (öffentlich), 13.9. Saisoneröffnung und Heimtest gegen Nanterre 92 ab 11.30 Uhr (öffentlich).