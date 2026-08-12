Schwitzen ist angesagt im Trainingslager. Noch bis zum 14. August legen die Bundesliga-Basketballer der Telekom Baskets Bonn im slowenischen Rogla die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison. Gestern standen Einheiten mit Athletiktrainer Eduardo F. Galarreta an. Basketballer kennen das mulmige Gefühl, wenn sie die Halle betreten und dort Matten ausliegen und Hütchen einen Laufparcours abstecken. Doch die Bonner murrten nicht, sondern bissen die Zähne aufeinander.

Ein neues Gesicht zählt zum Kader. Die Baskets statteten Marcus Foster für die Saisonvorbereitung mit einem Vertrag aus. Der 24-jährige US-Amerikaner, der in der vergangenen Saison für den Mitteldeutschen BC in der 1. Liga auflief, stieß bereits zur Mannschaft und durfte mitschwitzen. „Marcus Foster kennt die Liga bereits und bringt nach seiner ersten Profisaison in Deutschland wertvolle Erfahrung mit ins Training ein. Für ihn ist es eine Chance, sich auf hohem Niveau zu präsentieren, und für uns die Möglichkeit, zusätzliche Qualität und Tiefe in unsere Saisonvorbereitung zu bringen“, erklärt Sportdirektor Savo Milovic. „Wir hatten noch Platz in unserem Kader und Marcus war vereinslos. Daher bietet diese Einigung für beide Seiten viele Vorteile.“

Eine typische Win-win-Situation also. Ob sich mehr daraus entwickelt, wird sich noch zeigen, denn eigentlich sind bei den Bonnern alle Kaderplätze für Nichtdeutsche belegt.

In seiner ersten Profisaison legte der 1,96 Meter große Flügelspieler Foster, der auch auf den Guard-Positionen einsetzbar ist, solide Zahlen auf: So erzielte er in 27 Hauptrundeneinsätzen durchschnittlich 11,1 Punkte und 4,2 Rebounds sowie 1,0 Assists pro Partie. Dabei traf er 55 Prozent seiner Zweier, rund 40 Prozent seiner Dreipunktversuche und 82 Prozent seiner Freiwürfe. Nun soll er den Baskets helfen, auch in den Übungseinheiten auf gehobenem Erstliganiveau zu agieren.

Die Bonner vermelden noch eine weitere Personalentscheidung. Das Nachwuchstalent Carlo Schmid erhält eine Doppellizenz für die Baskets und den Koop-Partner Dragons Rhöndorf (ProB). Der 19-Jährige soll zunächst weiterhin in Rhöndorf spielen, wo er in der vergangenen Saison sein ProB-Debüt feierte.

Ab sofort zählt der Nachwuchsspieler auch zum erweiterten Trainingskader der Baskets und erhält so die Möglichkeit, sich im Training der Bundesliga-Profis weiterzuentwickeln. Auch er ist im Trainingslager. „Die Entwicklung von Carlo ist ein schönes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn verschiedene Zahnräder ineinandergreifen. Dass er nun eine Doppellizenz erhält, ist ein Beleg für die gute Arbeit in der Nachwuchsförderung, die bei uns auf Vereinsebene und gemeinsam mit unserem Kooperationspartner in Rhöndorf geleistet wird“, sagt Milovic: „Wir schaffen ein Umfeld, in dem sich junge Spieler Schritt für Schritt entwickeln können.“ Der 2,05 Meter lange Flügelspieler gilt als weiteres spannendes Entwicklungstalent des Bonn-Rhöndorfer Nachwuchsprogramms.

Erst vor rund dreieinhalb Jahren wechselte der gebürtige Kölner vom Fußball zum Basketball und vollzog seitdem eine rasche Entwicklung. Über die BG Köln, die aufs Vereinsebene Teil des Baskets-Nachwuchsnetzes ist, führte ihn sein Weg in das NBBL-Team BonnRhöndorf (U19), ehe er in der vergangenen Saison den Sprung in den ProB-Kader der Dragons schaffte. Für die Telekom Baskets Bonn trat er 2025 in der Youth Basketball Champions League in Manisa (Türkei) an und stand dabei in allen Spielen in der Starting Five.

„Carlo hat in den vergangenen zwei Jahren eine unglaubliche Entwicklung genommen, die ich mit großer Freude von Beginn an begleiten durfte. Die Kombination aus regelmäßiger Spielpraxis in der ProB in Rhöndorf und dem täglichen Training mit den Baskets bietet ihm nun die optimalen Bedingungen, um den nächsten Schritt im Profibereich zu machen“, sagt Max Becker, Trainer der Dragons, der Schmid bereits im Jugendbereich trainierte.

Der Youngster ist jedenfalls bereit: „Ich freue mich auf die kommende Saison mit vielen neuen Erfahrungen und Herausforderungen.“

Personalbuch: Marcus Foster: Geburtstag: 6. Januar 2002, Größe: 1,96 Meter, Gewicht: 102 Kilogramm, Nationalität: US-amerikanisch, Position: Guard/Forward, Stationen: seit August 2026: Telekom Baskets Bonn, 2025 bis 2026: Mitteldeutscher BC, 2024 bis 2025: Xavier University (NCAA), 2019 bis 2024: Furman University (NCAA).

Carlo Schmid: Geburtstag: 27. Mai 2007, Größe: 2,05 Meter, Gewicht: 96 Kilogramm, Nationalität: deutsch, Position: Forward, Stationen: seit August 2026: Telekom Baskets Bonn/Dragons Rhöndorf, 2025 bis 2026: Dragons Rhöndorf (ProB), 2023–2025: Baskets Bonn e. V., bis 2023: BG Köln.