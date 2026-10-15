Am Mittwoch, 25. November 2026, kommt Westlife mit „25: The Anniversary World Tour“ nach Köln. Das Konzert in der LANXESS arena beginnt um 19 Uhr. Die Band kündigt ein euphorisches, hitreiches Set an, das ihre 25-jährige Karriere von Balladen bis zu internationalen Hits umspannt.

Auch das Jubiläumsalbum „25 – The Ultimate Collection“ blickt auf die Songs zurück, die Fans besonders begleiten: „You Raise Me Up“, „Uptown Girl“ und „Flying Without Wings“ gehören zu den genannten Fan-Favoriten. Die Kölnische Rundschau verlost 1x2 Tickets für den Abend in Köln.

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Das Gewinnspiel endet am 11. November 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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