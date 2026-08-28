Einen Sprung nach oben hat die Zahl der Arbeitslosen im Oberbergischen Kreis im August – im Vergleich zum Vormonat – gemacht. Kreisweit waren laut Arbeitsagentur 9297 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 355 (4,0 Prozent) mehr als im Juli dieses Jahres (8942). Die Arbeitslosenquote im Kreis lag zum Stichtag Ende August bei 6,1 Prozent. Auch im Vergleich zum Vorjahr liegen die Zahlen höher: Im August 2025 lag die Arbeitslosenquote nur bei 5,8 Prozent, vor einem Jahr hatten sich im August 8864 Menschen im Oberbergischen Kreis als arbeitslos gemeldet – das sind 433 Menschen (4,9 Prozent) weniger als 2026.

Insgesamt 1936 Personen haben sich im vergangenen Monat in Oberberg arbeitslos gemeldet. Davon kamen 703 direkt aus einer Erwerbstätigkeit. 1568 zuvor Arbeitslose aus Oberberg haben im vergangenen Monat dagegen ihre Arbeitslosigkeit beendet, 529 von ihnen nahmen wieder eine Erwerbstätigkeit auf, teilt die Agentur für Arbeit mit.

Im Oberbergischen Kreis sind nach wie vor Arbeitsstellen frei

Nach wie vor sind in Oberberg Stellen frei. Die Arbeitgeber aus dem Kreis haben der Arbeitsagentur im August 522 neue freie Stellen gemeldet. Das sind zwar 100 weniger als im Vormonat, aber 127 mehr als noch vor einem Jahr. Damit stehen in ganz Oberberg aktuell 2413 freie Arbeitsstellen zur Verfügung.

„Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt insgesamt konstant und zeigt sogar leicht steigende Tendenzen. Allerdings lassen die aktuellen globalen Entwicklungen noch keine verlässlichen Prognosen für die Zukunft unserer regionalen Wirtschaft zu“, erläutert Pascal Sahlmen, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach.

Gleichzeitig wirft die Arbeitsagentur in ihrem monatlichen Bericht auch einen Blick auf die Entwicklungen auf dem lokalen Ausbildungsmarkt. Demnach waren bis August im Oberbergischen Kreis insgesamt 1721 Interessierte als Bewerber und Bewerberinnen für eine Ausbildungsstelle oder ein duales Studium bei der Berufsberatung gemeldet, das sind 70 Personen mehr als vor genau einem Jahr. Laut Bericht suchen 477 der Bewerberinnen und Bewerber aktiv.

Die regionalen Unternehmen haben bisher 1464 Ausbildungs- und duale Studienplätze im Oberbergischen Kreis gemeldet. Davon sind laut Arbeitsagentur noch 423 Ausbildungs- und duale Studienplätze frei. Pascal Sahlmen betont: „Auch zum jetzigen Zeitpunkt lohnt es sich, nicht aufzugeben, sondern weiter aktiv nach einem passenden Ausbildungsplatz zu suchen.“