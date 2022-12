In Grouven erhellen Lichterbäume die dunkle Jahreszeit.

Elsdorf – Rechtzeitig vor dem ersten Adventswochenende erfreut ein beleuchteter und dekorierter Weihnachtsbaum die Mitarbeitenden, Besucherinnen und Besucher im Rathausfoyer.

Kinder der benachbarten Kindertagesstätte Westend-Pänz haben kleine Sterne aus Mosaiken, große Sterne aus Holzstäben und detailreiche Zuckerstangen gebastelt und zusammen mit Leiterin Nicole Hasée und Erzieherin Patricia Metzger an den Baum gehängt. Jährlich wird eine andere Kita zum Baumschmücken ins Rathaus eingeladen.

Im Rathaus Elsdorf waren die Westend-Pänz aktiv. Copyright: Stadt Elsdorf

Als Dank für den Einsatz bekamen die kleinen Christkind-Helfer von Bürgermeister Andreas Heller Weckmänner und Schokolade mit auf den kurzen Heimweg. Nach Elsdorf und Berrendorf (2019) Esch, Oberembt und Berrendorf (2020) haben jetzt auch Giesendorf und Grouven Lichterbäume bekommen, die Tagebauchef Thomas Körber und Bürgermeister Andreas Heller vor dem ersten Advent in kleinen Feiern übergaben.

Tausende LED-Lichter leuchten in Elsdorf

„Dank des großzügigen Sponsorings von RWE Power kann die weihnachtliche Beleuchtung jetzt auch in zwei weiteren Orten erstrahlen“, sagte Heller. In beiden Orten hatten die Ortsvorsteher Stefan Ebel (Giesendorf) und Ralf Gohrbandt (Grouven) jeweils rund 50 Einwohnerinnen und Einwohner zusammengetrommelt. Es gab Glühwein und heißen Kakao, bevor der Elsdorfer Stadtplaner Michael Brady in Giesendorf gegenüber der alten Schule auf die Leiter stieg und den Stecker einsteckte. Künftig werden die Tausende von LED-Lichter mit der Straßenbeleuchtung heimelig aufleuchten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ein Herz für den Amateurfußball Anzeige UEFA-Pokal-Sieger trainiert jetzt den SC Elsdorf

Fledermäuse? Anzeige Das sagt der Rhein-Erft-Kreis über die Elsdorfer Eisenbahnbrücke

Kreisweit einmalig Anzeige In Elsdorf gibt es jetzt Eis aus dem Automaten

Gewaltiger Orkan wütete durch Elsdorf Anzeige Vor 100 Jahren kamen fünf Mädchen ums Leben

In Grouven hatte Gohrbandt eine Fernbedienung eingebaut, sodass die Leiter dort nicht benötigt wurde. Hier steht der Baum, eine Hängebuche, auf der kleinen Festwiese zwischen dem alten Spritzenhaus und der Grouv. Idyllisch beleuchtet das elastisch mitwachsende Lichtermeer nicht nur den Platz, sondern auch die wie ein Schirm gewachsene Baumkrone. „Das ist der bislang schönste Baum“, befand Körber. „Weihnachten und Licht gehören zusammen. Kerzen schaffen das im kleinen, unsere Illuminationen im großen Maßstab. Es war uns ein Bedürfnis, für unsere Nachbarn Licht in die Vorweihnachtszeit zu bringen.“ Man könne die Illumination auch für Brauchtumsfeste an lauschigen Sommerabenden einschalten, fügte Heller an.

Elsdorf: Rolf Zuckwoski auf dem Dorfplatz

Auf dem Dorfplatz erklang aus vielen Kinderkehlen das Rolf-Zuckowski-Lied „In der Weihnachtsbäckerei gibt’s so manche Leckerei“. Die Mädchen und Jungen der Katholischen Kita St.-Dionysius, die in diesem Jahr den Klimaschutzpreis verliehen bekommen hat, hatten für den Dorfweihnachtsbaum mit Leiterin Martina Jakobs und Erzieherin Elisabeth Setzer alte PET-Flaschen-Köpfe bunt bemalt und in die glockigen Flaschenhälse Meisenknödel als Klöppel eingehängt.



Die Kinder der St.-Dionysius-Kita dekorierten den Dorfweihnachtsbaum in Heppendorf. Copyright: Dietmar Fratz

Mittels eines Hubsteigers wurde die Recycling- Dekoration jetzt an den Baum gehängt, der später auch mit seiner elektrische Beleuchtung versehen wurde. Die Kia Sonnenblume steuerte laminierte Nikoläuse bei. Ortsvorsteher Dietmar Wildner organisiert die Aktion seit vielen Jahren.

„Der Förderverein der Dionysius-Kita um Claudia Barone wird am Nachmittag noch den Dorfplatz und das Gelände um die Einrichtung von Unrat befreien“, kündigte er an.