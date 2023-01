18.600 Fans erlaubt Kölner Haie dürfen LanxessArena wieder voll auslasten

Köln – Die gute Nachricht am Samstag entbehrte nicht einer gewissen Ironie. Keine 24 Stunden nach der 2:5-Niederlage gegen RB München im vorletzten Hauptrundenspiel der Saison 2021/22 vermeldeten die Kölner Haie, dass sie ihre Spielstätte LanxessArena wieder voll auslasten dürfen.

Nachdem gegen München und zuvor gegen Straubing coronabedingt nur 7500 Eishockey-Fans dabei sein konnten, sind ab sofort wieder bis zu 18.600 Zuschauer erlaubt. Das Dumme daran: Die Haie haben in der Saison 2021/22 wohl nur noch das Heimspiel am letzten Spieltag (3. April) gegen Ingolstadt vor sich. Die Playoffs sind nach der Niederlage gegen München nämlich in nahezu unerreichbare Ferne gerückt.

Junghaie verlieren ersten Finalspiel

Der guten Nachricht folgte am Samstag eine schlechte. Die U20 der Kölner verlor das erste Finalspiel (best of three) um die Deutsche Meisterschaft bei den Eisbären Juniors Berlin mit 3:4 nach Verlängerung. Kevin Grasmik, Leonhard Korus und Justin van der Ven erzielten die Tore für das Team von Trainer Patrick Strauch.

Spiel zwei steigt am Samstag (17 Uhr) in der bereits ausverkauften Kölnarena 2. Sollte ein dritte und entscheidendes Spiel notwendig sein, findet es am Sonntag (17 Uhr) erneut in der Kölnarena 2 an der Gummersbacher Straße statt.