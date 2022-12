München – Ab Montag können die SPD-Mitglieder über ihre neue Führungsspitze abstimmen. Übrig sind inzwischen nur noch sechs Kandidatenteams.

Unmittelbar vor der Mitgliederbefragung über den künftigen SPD-Vorsitz haben alle Kandidatenduos ihre Partei auf den gemeinsamen Kampf für ein Wiedererstarken der SPD eingeschworen. Auf der letzten von 23 SPD-Regionalkonferenzen am Samstag in München riefen alle Teams dazu auf, als Partei geschlossen zusammenzustehen - darunter Vizekanzler Olaf Scholz, der als einer der Favoriten gilt, aber auch Karl Lauterbach, der für den Ausstieg aus der großen Koalition wirbt.



SPD-Duo gibt auf, um andere Duos zu unterstützen

Übrig sind nunmehr nur noch sechs Kandidatenduos: Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und Verdi-Chefökonom Dierk Hirschel zogen sich am Samstag kurz vor Schluss aus dem Wettstreit zurück. Sie begründeten den Schritt damit, dass sie damit die Aussichten eines anderen „linken“ Kandidatenduos erhöhen wollten.



Das könnte Sie auch interessieren:

Mögliche Spitzenkandidatur Anzeige SPD-Politiker warnt Böhmermann vor Grenzüberschreitung

Von Montag an können die SPD-Mitglieder über die künftige Führung abstimmen. Sie können sich also nun zwischen zwölf verbleibenden Kandidaten in sechs Duos entscheiden, die sich um die Nachfolge der zurückgetretenen Parteivorsitzenden Andrea Nahles bewerben. Sollte jemand noch für das zurückgetretene Duo Mattheis/Hirschel stimmen, wird die Stimme nach Angaben eines Sprechers als ungültig gewertet.



Bisher gibt es keine eindeutigen Favoriten

Das Ergebnis der Mitgliederbefragung soll am 26. Oktober feststehen. Eine Stichwahl danach ist allerdings wahrscheinlich, da es bisher keine eindeutigen Favoriten gibt. Endgültig gewählt wird der neue Vorstand auf einem Parteitag Anfang Dezember in Berlin, die Delegierten sollen sich dabei an das Votum der Parteibasis halten.



SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil betonte vor Beginn der Mitgliederbefragung den Gestaltungsanspruch der Sozialdemokraten. „Die SPD wird gebraucht. Die SPD ist noch lange nicht am Ende. Wir wollen diese Gesellschaft gestalten“, sagte Klingbeil in München. Er zog dabei auch ein durchweg positives Zwischenfazit des laufenden Auswahlprozesses. „Es ist gut, dass wir einen solchen neuen Weg gehen. Wir haben gezeigt, wie lebendig diese Partei ist“, sagte er. (dpa)