Warme Sommernachmittage hat Helga Jonas (geborene Schmitz) schon in ihrer Jugend gerne an der Steinbachtalsperre verbracht. Der Hitze gemeinsam mit ihren Freunden mit einem Sprung in das kühle Nass des Freibades zu entfliehen sei für sie, so die heute 85-Jährige, ein liebgewonnener Zeitvertreib gewesen.

Vor 65 Jahren gaben sich die Eheleute Helga und Ernst Jonas am Kuchenheimer Standesamt das Ja-Wort. Copyright: Cedric Arndt

„Ich bin immer mit dem Fahrrad dorthin gefahren und habe die Zeit sehr genossen. Nur der Rückweg nach Hause, der größtenteils bergauf führte, war sehr anstrengend.“ An einem Nachmittag im Jahr 1955 erhielt sie dabei jedoch unerwartete Unterstützung von Ernst Jonas, der ihren Heimweg nach Kirchheim teilte. „Er hat mein Fahrrad bis nach Hause geschoben, und das fand ich schon sehr nett von ihm.“

An eine partnerschaftliche Beziehung habe sie als damals 14-Jährige zwar noch nicht gedacht, doch der erste Eindruck sei derart positiv gewesen, dass die Freunde nach einiger Zeit dennoch zusammenfanden, sich drei Jahre später verlobten und sich weitere drei Jahre danach das Ja-Wort gaben. Nun feiern sie bereits ihr eisernes Ehejubiläum. Genau wie seiner Ehe blieb das Paar auch seiner Heimat Kirchheim bis heute treu.

Dieser Wechsel zwischen Großstadt und einem Rückzugsort auf dem Land hat uns sehr gut getan. Helga Jonas

Zunächst fanden sie im elterlichen Haus der Braut, das nach der Geburt des ersten Sohnes vier Generationen beherbergte, eine erste gemeinsame Wohnung. 1964 begannen sie schließlich mit dem Bau des Hauses, in dem sie bis heute leben. Nicht einmal ihre beruflichen Laufbahnen als Bauarbeiter in Bonn und Referentin beim Caritasverband in Köln konnten die Eheleute zu einem Umzug bewegen.

„Wir sind immer von Kirchheim aus gependelt. Dieser Wechsel zwischen Großstadt und einem Rückzugsort auf dem Land hat uns sehr gut getan“, schwärmte die Jubilarin. Lediglich in der Urlaubszeit zog es die junge Familie, die im Laufe der Jahre um einen weiteren Sohn, vier Enkel und fünf Urenkel anwuchs, regelmäßig in die Ferne.

Das Paar ist gern gereist und hat gern gefeiert

„Mit unserem Campingwagen waren wir quer durch Europa unterwegs. Meist haben wir uns einfach ins Auto gesetzt und sind losgefahren“, berichtete der heute 89-Jährige. Bei Flügen nach Amerika, Alaska und Afrika habe man sich aber vor Ort ein passendes Gefährt leihen müssen. „Heute hat unser Sohn den Campingwagen übernommen, weil wir gesundheitlich nicht mehr so viel unterwegs sein können, aber so bleibt das Hobby dennoch in der Familie.“

Doch auch daheim fand das Paar genügend Beschäftigungsmöglichkeiten, etwa in der Katholischen Frauengemeinschaft oder im Kirchheimer Musikverein. Ob beim Bau von Modellflugzeugen oder beim Lesen der zahlreichen Bücher aus der eigenen kleinen Bibliothek, widmet sich das Paar inzwischen zwar ruhigeren Hobbys, anlässlich der eisernen Hochzeit freue man sich dennoch über ein volles Haus.

„Wir haben unsere Jubiläen immer groß gefeiert“, berichtete Helga Jonas. „Dieses Mal erwarten wir wieder über 50 Gäste, mit denen wir zusammen auf Burg Zievel feiern wollen. Wir haben in unserem Leben viel erlebt und sind für jeden Tag dankbar, und daran möchten wir an so einem Feiertag auch unsere Familie und Freunde teilhaben lassen.“