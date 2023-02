Euskirchen – Der Vorstand der Euskirchener CDU empfiehlt den Parteimitgliedern, Christiane Loeb für die Kommunalwahlen am 13. September als Bürgermeisterkandidatin zu nominieren. Die 54-Jährige soll Nachfolgerin ihres Parteifreundes Dr. Uwe Friedl werden, der im Herbst angekündigt hatte, nach mehr als 20 Jahren im Amt nicht mehr zu kandidieren.



Loeb ist von einer Findungskommission ausgewählt worden, dem der geschäftsführende Vorstand des CDU-Stadtverbandes und Friedl angehörten. Neben der gebürtigen Euskirchenerin hatte sich nach Angaben von Parteichef Klaus Voussem drei Männer beworben. Der Gesamtvorstand habe den Vorschlag der Kommission am Dienstagabend einstimmig angenommen, sagte Voussem am Tag darauf in einem Pressegespräch.



Stadträtin seit 2009 tritt zur Bürgermeisterwahl an

Christiane Loeb, geschiedene Mutter zweier erwachsener Kinder, gehört seit 2009 dem Stadtrat an. Genauso lange hat sie das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin inne. Nach dem Abitur an der Marienschule absolvierte sie eine Konditorlehre, anschließend Ausbildungen als Textilkauffrau und als Betriebswirtin im Einzelhandel. Später führte sie ein Modegeschäft, heute hat sie die Büroleitung eines Architektur- und Ingenieurbüros inne.



Dass sie nicht über Verwaltungserfahrung verfügt, sieht Loeb nicht als Nachteil an: „Mir ist es bis jetzt mit Engagement und Ehrgeiz immer gelungen, mich in meiner neuen beruflichen Umgebung einzuarbeiten. Im Rathaus würde ich mich außerdem auf eine gut funktionierende Mannschaft stützen können. Bürgermeister Friedl wird dort ein gut bestelltes Haus hinterlassen.“ Der Nominierungsparteitag der Euskirchener CDU findet am Samstag, 14. März, statt.