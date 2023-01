Weitere autofreie Bereiche Kölns Eigelstein ist ab sofort „Fahrradstraße“

Köln – Am Eigelstein werden weitere autofreie Abschnitte eingerichtet. Die Beschilderung ist bereits aufgestellt.

Die autofreie Abschnitte am Eigelstein sind künftig: die Lübecker Straße Ecke Gereonswall bis Eigelsteintorburg.



Mit Ausnahmen für Lieferverkehr und Anwohner (Zufahrten zu Stellplätzen) frei bleiben: Greesbergstraße/Thürmchenswall bis Dagobertstraße, Unter Krahnenbäumen bis „Im Stavenhof“, Weidengasse/Eintrachtstraße bis Machabäerstraße.



Copyright: KR-Grafik: isotype.com

Abschnitte, in denen Autoverkehr weiterhin erlaubt ist: Thürmchenswall bis Greesbergstraße, Greesbergstraße bis Turiner Straße, „Im Stavenhof“ bis Dagobertstraße, Querung des Eigelstein aus „Unter Krahnenbäumen“ in die Eintrachtstraße, Eisenbahnunterführung bis Machabäerstraße

Die Stadt wird die Beschilderung des Parkraums anpassen.



Eigelstein ist jetzt eine Fahrradstraße

Es werden Maßnahmen zur Aufwertung des Raums sowie die Neuordnung des Radparkens umgesetzt. Der Eigelstein ist ab sofort „Fahrradstraße“.



Das könnte Sie auch interessieren:

Kölner Innenstadt Anzeige Zülpicher Platz wird für den Autoverkehr gesperrt

Fahrradfahrer können in beiden Richtungen fahren. Auch im Thürmchenswall und in der Greesbergstraße ist eine Fahrradstraße eingerichtet, hier dürfen auch Kfz fahren. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte: „Ich freue mich, dass sowohl Fußgänger*innen als auch Radfahrer*innen am Eigelstein mehr Platz erhalten. Die Einrichtung der neuen autofreien Bereiche ist ein wichtiger Schritt für das neue Gesicht des Eigelstein. Hier wird sichtbar, in welche Richtung wir weitere Geschäftsstraßen in der Innenstadt in den nächsten Jahren entwickeln und damit die Verkehrswende aktiv gestalten wollen. (mft)