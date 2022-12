Bad Münstereifel – An die Gegebenheiten im Münstereifeler Stadtgebiet, das von der Flut stark betroffen ist, muss sich Robert Rego noch gewöhnen. Der neue leitende Pfarrer, der am Sonntag, 6. März, 15 Uhr, in der Jesuitenkirche in Bad Münstereifel in sein Amt eingeführt wird, verließ sich vor seinem Besuch in Houverath, wo er im Eifeldom die Messe lesen wollte, auf sein Navi und den göttlichen Beistand und landete prompt in gesperrten Straßen, sodass der Gottesdienst mit ordentlicher Verspätung begann. Der verwirrende Schilderwald hatte sein Übriges getan.

Rego wird aber in den kommenden Wochen, wenn er die Pfarrgemeinden im Seelsorgebereich besucht, ausreichend Gelegenheit haben, sich mit der Gegend vertraut zu machen. Begegnungen seien für ihn ohnehin das Wichtigste im Leben der Menschen, erklärte er.

Hermanns bat um Verlängerung

Seit dem 1. März ist er offiziell an seiner neuen Wirkungsstätte tätig. Robert Rego ersetzt Christian Hermanns, der nach sechs Jahren in Bad Münstereifel nach Bergheim wechselte. Das sollte eigentlich schon im September passieren, aber Hermanns wollte seine Schäfchen nach der Flutkatastrophe nicht im Stich lassen, weshalb er eine Verlängerung erwirkte.

Das könnte Sie auch interessieren:

Lichter als Zeichen der Hoffnung Anzeige Bad Münstereifeler gedachten der Flut-Opfer

„Wir werden Sie nicht vergessen“ Anzeige Kanzlerin Merkel verspricht Münstereifelern Hilfe von Michael Schwarz

Immer an der Erft entlang Anzeige Pfarrer Christian Hermanns verlässt Bad Münstereifel

Rego, 1972 in Indien geboren, war zuletzt als Pfarrvikar in Wuppertal-Elberfeld tätig gewesen. Der studierte Theologe wurde 2001 zum Priester geweiht. Als Kaplan war der Montfortaner-Pater in der katholischen Gemeinde St. Mariä Heimsuchung im oberbergischen Marienheide tätig. 2012 wurde er zum leitenden Pfarrer ernannt. Auf diese Stelle verzichtete Rego allerdings. Stattdessen trat er aus dem Orden aus und in den Dienst im Erzbistum Köln.